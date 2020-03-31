НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
2278149
Дюка Опубликовал Дюка 1
88Место:157 / 1539
Общая информацияНовости (46)Видео (7)Скриншоты (96)ОбзорОбои (12)Похожие игры (10)Достижения

Состоялся релиз ремастера кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 на PS4

Опубликовано: вчера, 20:43:57
Поделиться:  

В последние несколько дней по сети ходили слухи, что Activivision собирается выпустить ремастер сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2. Так и случилось, сегодня релиз состоялся на PlayStation 4, а до ПК и Xbox One ремастер доберется 30 апреля. Им занимается компания Beenox.

На консолях ремастер кампании получил 4K разрешение и поддержку HDR, а на ПК – неограниченную частоту кадров и поддержку ультрашироких мониторов. Также улучшены разрешение текстур и детализация, обновлены анимации, звук и многое другое.

Campaign Remastered - Official Trailer [RUS]
Вам также может быть интересно
TORGI за Resident Evil 3 Следующий розыгрыш состоится 10 апреля. Успей испытать удачу! DOOM Eternal получает Karmatronic. TORGI за Resident Evil 3 Оценки Resident Evil 3 Через несколько дней состоится релиз ремейка Resident Evil 3, но уже сейчас зарубежные издания выкладывают свои обзоры. Больше всего хвалят атмосферность, способность напугать и визуальную составляющую, а также Немезиса... Оценки Resident Evil 3
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Игровой разум
Desire (уровень 22)2 час. 0 мин. назад
Со всем уважением отношусь к CoD, а MW 2 - моя любимая часть. Однако этот ремастер бесполезный кусок г*вна...
Игровые новoсти
вчера, 20:43:571Состоялся релиз ремастера кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 на PS4 вчера, 19:46:170В Enlisted пройдет первый общедоступный плейтест вчера, 19:27:360Minecraft Dungeons получил дату релиза вчера, 19:12:200Gridiron – новый режим для Gears 5 31.03.2020 18:43:432Релиз Wasteland 3 перенесли на лето 31.03.2020 18:26:150Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в апреле 2020 30.03.2020 18:41:545Оценки Resident Evil 3
Новости игр
Анонсирован ремастер NierИГРЫ Анонсирован ремастер Nier Square Enix в честь десятилетия игры Nier решила выпустить HD-ремастер под названием Nier Replicant ver. 1.22474487139, который выйдет на ПК (Steam), PS4 и Xbox One. Оригинальная Nier Replicant вышла в Японии на PS3, а на Западе ее называли... Джилл Валентайн в новом трейлере Resident Evil 3ИГРЫ Джилл Валентайн в новом трейлере Resident Evil 3 Уже совсем скоро, 3 апреля, состоится релиз ожидаемого многими ужастика Resident Evil 3, и компания Capcom выпустила новый трейлер игры, посвященный главной героине Джилл Валентайн... В Enlisted пройдет первый общедоступный плейтестИГРЫ В Enlisted пройдет первый общедоступный плейтест Компании Gaijin и Darkflow объявили о том, что завтра, 1 апреля, на ПК стартует первое открытое тестирования многопользовательского шутера во времена Второй мировой войны Enlisted. Для участия необходимо подать заявку...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
В Enlisted пройдет первый общедоступный плейтестCtrl + стрелка вправо