Состоялся релиз ремастера кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 на PS4

В последние несколько дней по сети ходили слухи, что Activivision собирается выпустить ремастер сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2. Так и случилось, сегодня релиз состоялся на PlayStation 4, а до ПК и Xbox One ремастер доберется 30 апреля. Им занимается компания Beenox.

На консолях ремастер кампании получил 4K разрешение и поддержку HDR, а на ПК – неограниченную частоту кадров и поддержку ультрашироких мониторов. Также улучшены разрешение текстур и детализация, обновлены анимации, звук и многое другое.