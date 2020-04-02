Новая Commandos уже в разработке

Сегодня Kalypso Media официально заявила о разработке новой игры в серии Commandos, которой занимается третья внутренняя студия Claymore. Проект находится только на начальной стадии, поэтому никакой конкретики не сообщается.
«Мы очень рады тому, именно сейчас наша новая внутренняя студия приступает к разработке следующей части серии Commandos. Наша цель – создать современную игру для ПК и консолей нового поколения, которая будет достойна своих знаменитых предшественников» – отметил Саймон Хелльвиг, основатель и директор Kalypso Media Group.
«Нам удалось в крайне сжатые сроки запустить процесс разработки. В него уже вовлечены как костяк нашей команды, так и свежие силы. Мы активно работаем над проектом и готовы двигаться дальше. В ближайшие месяцы мы планируем пополнить наши ряды за счет тех, кто готов принять участие в разработке следующей части культовой стратегической серии» – заявил Юрген Рейсвиг, директор Claymore Game Studios.