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Дюка Опубликовал Дюка 0

Новая Commandos уже в разработке

Опубликовано: 27 мин. назад, Дюка
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Сегодня Kalypso Media официально заявила о разработке новой игры в серии Commandos, которой занимается третья внутренняя студия Claymore. Проект находится только на начальной стадии, поэтому никакой конкретики не сообщается.

 

«Мы очень рады тому, именно сейчас наша новая внутренняя студия приступает к разработке следующей части серии Commandos. Наша цель – создать современную игру для ПК и консолей нового поколения, которая будет достойна своих знаменитых предшественников» – отметил Саймон Хелльвиг, основатель и директор Kalypso Media Group.

 

Новая Commandos уже в разработке

 

«Нам удалось в крайне сжатые сроки запустить процесс разработки. В него уже вовлечены как костяк нашей команды, так и свежие силы. Мы активно работаем над проектом и готовы двигаться дальше. В ближайшие месяцы мы планируем пополнить наши ряды за счет тех, кто готов принять участие в разработке следующей части культовой стратегической серии» – заявил Юрген Рейсвиг, директор Claymore Game Studios.

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