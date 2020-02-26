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Анонс дополнения Delirium для Path Of Exile

Опубликовано: вчера, 10:00:14
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Компания Grinding Gear Games в январе обещала выпустить в 2020 году четыре крупных дополнений для экшен-РПГ Path Of Exile. Вчера было анонсировано первое из них, получившее название Delirium.

Дополнение добавит в игру Зеркала Делириума, после прикосновения к которым в сознание вашего героя проникнет туман, вызывающий худшие кошмары. В результате появляются новые враги, а уже знакомые противники обретают новые смертоносные свойства. Также Delirium добавляет в Path Of Exile новую систему кластерных самоцветов, новые умения и камни поддержки, новые предметы и улучшения Атласа для игроков на позднем этапе.

Релиз дополнения Delirium состоится 13 марта на ПК и 16 марта на PS4 и Xbox One.

Delirium Official Trailer and Developer Commentary [RUS]
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