Анонс дополнения Delirium для Path Of Exile

Компания Grinding Gear Games в январе обещала выпустить в 2020 году четыре крупных дополнений для экшен-РПГ Path Of Exile. Вчера было анонсировано первое из них, получившее название Delirium.

Дополнение добавит в игру Зеркала Делириума, после прикосновения к которым в сознание вашего героя проникнет туман, вызывающий худшие кошмары. В результате появляются новые враги, а уже знакомые противники обретают новые смертоносные свойства. Также Delirium добавляет в Path Of Exile новую систему кластерных самоцветов, новые умения и камни поддержки, новые предметы и улучшения Атласа для игроков на позднем этапе.

Релиз дополнения Delirium состоится 13 марта на ПК и 16 марта на PS4 и Xbox One.