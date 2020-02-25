НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Mypulse Опубликовал Mypulse 1

Анонс Samurai Jack: Battle Through Time – игра по мультсериалу

Опубликовано: 11 час. 41 мин. назад, Mypulse
Поделиться:  

Компания Adult Swim Games и студия Soleil анонсировали экшен Samurai Jack: Battle Through Time, который основан на мультсериале про Самурая Джека и связан с его финальным сезоном. Релиз новинки состоится в течение лета 2020 года на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

Сценарием Samurai Jack: Battle Through Time занимается сам Даррик Бачман, принимавший участие в создании последнего сезона шоу. Судя по трейлеру, нас ожидает весьма бодрое приключение с путешествиями по знакомым локациям, динамичными битвами, прокачкой и поиском снаряжения.

Вам также может быть интересно
Победители D.I.C.E. Awards 2020 Сегодня состоялась 23 ежегодная церемония награждения D.I.C.E. Awards 2020. Наибольшее количество номинаций получили Control, Death Stranding и Call of Duty: Modern Warfare, а кто же стал победителем и в какой номинации, смотрите ниже... Победители D.I.C.E. Awards 2020 Будущее стриминга: чем обернется война площадок Стриминг – один из самых привлекательных рынков для крупных компаний, специализирующихся на заработке в виртуальном пространстве. Десятки тысяч пользователей ведут прямые трансляции и создают контент, а сотни миллионов зрителей наблюдают за ними. Будущее стриминга: чем обернется война площадок
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Игровой разум
СанчЕ (уровень 25)11 час. 10 мин. назад
Хе-хе, не думал и не гадал, а тут на тебе еще выпустят игруbiggrin Так как Самурай Джек мне зашел, пересмотрел все сезоны то я бы с удовольствием поиграл бы. Ну Аку берегись тогда acute
+ Открыть спойлер
Игровые новoсти
11 час. 41 мин. назад1Анонс Samurai Jack: Battle Through Time – игра по мультсериалу 11 час. 56 мин. назад0В Endzone: A World Apart стартовало закрытое тестирование вчера, 19:27:420Анимационный фильм «Воители Нью-Йорка» – новое DLC для The Division 2 вчера, 19:00:491Ремейк Resident Evil 3: свежий геймплей, демоверсия и скриншоты вчера, 18:33:110Новые игры для подписчиков Xbox Live Gold в марте 2020 вчера, 18:05:470Predator: Hunting Grounds выйдет на PC – новый трейлер с Хищниками вчера, 17:42:430Трейлер к грядущей премьере One Punch Man: A Hero Nobody Knows
Новости игр
Двойной подарок от EGS – Assassin’s Creed: Syndicate и FaeriaИГРЫ Двойной подарок от EGS – Assassin’s Creed: Syndicate и Faeria Сегодня в магазине Epic Games Store началась еженедельная раздача. Как и в прошлый раз, нам предлагают бесплатно забрать сразу два проекта – приключенческий экшен Assassin’s Creed: Syndicate и... Новые игры для подписчиков Xbox Live Gold в марте 2020ИГРЫ Новые игры для подписчиков Xbox Live Gold в марте 2020 Очередным списком бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold поделилась сегодня компания Microsoft. Подборка не может похвастаться крупнобюджетными проектами, но зато содержит... Predator: Hunting Grounds выйдет на PC – новый трейлер с ХищникамиИГРЫ Predator: Hunting Grounds выйдет на PC – новый трейлер с Хищниками Компания Sony и студия IllFonic разрабатывают сейчас новый ассиметричный онлайн-шутер Predator: Hunting Grounds, где геймерам предстоит играть как за Хищников, так и элитных людей-солдат. Хищники будут...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
В Endzone: A World Apart стартовало закрытое тестированиеCtrl + стрелка вправо