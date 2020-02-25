Анонс Samurai Jack: Battle Through Time – игра по мультсериалу

Компания Adult Swim Games и студия Soleil анонсировали экшен Samurai Jack: Battle Through Time, который основан на мультсериале про Самурая Джека и связан с его финальным сезоном. Релиз новинки состоится в течение лета 2020 года на PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

Сценарием Samurai Jack: Battle Through Time занимается сам Даррик Бачман, принимавший участие в создании последнего сезона шоу. Судя по трейлеру, нас ожидает весьма бодрое приключение с путешествиями по знакомым локациям, динамичными битвами, прокачкой и поиском снаряжения.