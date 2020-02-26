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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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В Dota Underlords начался первый сезон – игра покинула ранний доступ

Опубликовано: вчера, 16:12:42
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Накануне компания Valve опубликовала трейлер к старту первого рейтингового сезона Dota Underlords. Игра вышла из раннего доступа, получила тематический боевой пропуск и обзавелась самобытной сюжетной кампанией под названием «Городской рейд».

Всем участникам раннего доступа вручили различные призы: статую Рикки, специальный титул и две карты. Что касается боевого пропуска, то он распространяется как бесплатно (с 20 наградами в комплекте), так и платно (с 80 наградами в комплекте).

Кампания Dota Underlords представляет собой небольшое приключение, связанное с захватом города. Вам предстоит побеждать в уличных сражениях, решать головоломки и преодолевать испытания. Игра работает на PC, iOS и Android.

Season One Trailer
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