Знакомство с боевой системой Godfall

Новый трейлер Godfall в деталях знакомит игроков с боевой системой. Также в нем можно увидеть новое оружие – парные клинки и полуторный меч. Каждый из представленных в проекте видов оружия будет иметь как сильные, так и слабые стороны.

Согласно информации в видео, самым быстрым оружием в Godfall станут парные клинки. Они олицетворяют скорость и мобильность – игроки смогут совершать серии ударов, выполняя несколько быстрых атак и заканчивая комбо разрушительным приемом «Разящий вихрь».

Как не сложно догадаться, полуторные меч будет являться воплощением грубой силы, нанося большой урон каждой своей атакой. При этом игроки также смогут совершать серии различных ударов, объединенных в разрушительные и одновременно красочные комбо.

В новом трейлере разработчики Godfall также акцентируют внимание на том, что игра будет поощрять агрессивную тактику ведения боя. Это значит больше нападения и меньше защиты, чтобы как можно скорее сломить чашу весов противостояния даже в боях с изначально неравным балансом сил.

Релиз Godfall ожидается в этом году на PlayStation 5 и ПК.