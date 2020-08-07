Анонс многопользовательской игры Hood: Outlaws & Legends

Во время State of Play состоялся анонс новой многопользовательской PvPvE игры Hood: Outlaws & Legends, разработкой которой занимается Sumo Newcastle, а в роли издателя выступает Focus Home Interactive. Релиз проекта намечен на 2021 год для PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Игра является переосмыслением легенды о Робин Гуде, где двум командам по четыре человека в каждой предстоит сразиться между собой, параллельно пытаясь совершить дерзкое ограбление века у репрессивного правительства. Главная цель – похитить сундук с сокровищами из государственной цитадели, но для его обнаружения и побега потребуется командная работа.

Разработчики создали реалистичный мир, где сундуки с сокровищами тяжелые, боеприпасы ограничены, а звук может привлечь как противников из другой команды, так и охранников под управлением искусственного интеллекта. Последнее приводит к тому, что иногда лучше действовать в режиме скрытности.