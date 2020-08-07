AWE – второе и последнее дополнение для Control

Студия Remedy Entertainment представила второе и последнее дополнение для Control. Называемое AWE (Altered World Event, или событие измененного мира), оно отправит главную героиню в самые разнообразные миры, среди которых будет городок Брайт Фоллс. Для тех, кто не знал или забыл, именно в нем происходили события Alan Wake – одной из знаменитых игр студии.

В составе дополнения, релиз которого запланирован на 27 августа, будет поставляться виртуальный аркадный автомат. По просьбам многих пользователей появится возможность перепройти сражения с боссами, испытать свои силы в режиме орды и еще раз посетить Ashtray Maze. Автомат будет содержать и некоторые другие функции, делиться подробностями которых разработчики не хотят, дабы не испортить сюрприз.