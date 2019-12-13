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Дюка Опубликовал Дюка 9

Xbox Scarlett получила официальное название

Опубликовано: 13.12.2019 04:33:07, Дюка
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Во время The Game Awards 2019 компания Microsoft официально представила внешний вид и окончательное название своей новой консоли. Xbox Scarlett больше нет, да здравствует Xbox Series X! Выход некст-ген консоли состоится во время новогодних праздников в следующем году.

Microsoft также объявила о том, что уже 15 внутренних студий компании занимаются созданием эксклюзивов для новой консоли и представила трейлер нового проекта Senua's Saga: Hellblade 2, выполненный полностью на игровом движке.

The Game Awards 2019 – Announce Trailer

 

Xbox Series X установит новую планку производительности, скорости передачи данных и совместимости с предыдущими поколениями. Вступая в новую эру интерактивных развлечений, команда Xbox предложит пользователям мгновенно погружаться в игры, где виртуальные миры станут еще более реалистичными, захватывающими и неповторимыми.

Благодаря инновационному промышленному дизайну инженерам Microsoft удалось не только в четыре раза увеличить вычислительную мощность по сравнению с Xbox One X, но и разместить все компоненты наиболее эффективным способом. Xbox Series X была разработана с возможностью установки устройства как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Вместе с Xbox Series X также был представлен новый беспроводной контроллер Xbox. Его размер и форма были усовершенствованы, что позволило ему стать еще удобнее для более широкого круга игроков. На передней панели появилась новая кнопка Share, которая упростит захват и публикацию скриншотов и игровых клипов. Кроме того, он может похвастаться усовершенствованной крестовиной, созданной на базе беспроводного контроллера Xbox Elite Series 2. Новый геймпад будет совместим с Xbox One и с ПК на базе Windows 10 и будет поставляться в комплекте с консолью Xbox Series X.

С Xbox Series X на новый уровень поднимутся не только внешний вид игр, но и сами ощущения от их прохождения. Также будут устранены технические барьеры, существовавшие в прошлом, что позволит разработчикам создавать более масштабные, реалистичные игровые миры, которые смогу впечатлить еще больше пользователей.

Xbox Series X будет поддерживать разрешение 4K при 60 кадрах в секунду, а также возможность повышения разрешения до 8K и частоты до 120 кадров в секунду. Xbox Series X будет оснащена уникальным процессором Zen 2 и архитектурой RDNA нового поколения от AMD. Это обеспечит возможность трассировки лучей с аппаратным ускорением и новый для консолей уровень производительности. Кроме того, патентованная технология Variable Rate Shading (VRS) позволит по максимуму использовать вычислительные мощи видеопроцессора Xbox Series X, а встроенный SSD нового поколения сократит время загрузки, позволив попадать в игровые миры быстрее, чем когда-либо.

Xbox Series X наделена такими технологиями, как Auto Low Latency Mode (ALLM), что помогает минимизировать время задержки вывода картинки на экран, и Dynamic Latency Input (DLI), которая дает новый функционал разработчикам. Аппаратное и программное обеспечение Xbox Series X предлагает уникальные возможности, которые позволят в будущем использовать все ресурсы облачных технологий, поэтому пользователи с легкостью смогут играть как на самой консоли, так и на других доступных устройствах. Xbox Series X обеспечит новый уровень точности и реалистичности, недостижимый в предыдущих поколениях консолей.

Благодаря обратной совместимости, тысячи игр, вышедших на четырех поколениях консолей, а также все игровые аксессуары Xbox One и передовые сервисы, среди которых Xbox Game Pass, будут доступны на Xbox Series X уже в конце 2020 года.

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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)14.12.2019 07:35:51
Mas7er писал(а):
Дизайн топовый - стильный и минималистичный.
ИМХО лучший дизайн бокса за всю историю консоли мелкомягких. Единственное что сетка топовая (или фронтальная в случае лежания бочком) вызывает опасения по части бытового использования – все мы знаем, как такие дырочки любят говном всяким зафакапиться. Но сам дизайн консоли - топовый, ЛУШИЙ!
Будь он в белом (а он стопро будет) – ваще вышка
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)13.12.2019 18:11:49
Дизайн топовый - стильный и минималистичный. Чистый функционал, ничего лишнего. По поводу размеров - да, широковат, но зато довольно небольшой по высоте. Можете сравнить на фоне геймпада, он не такой "гроб", как кажется. Плюс, Фил Спенсер специально сказал, что его можно и на бок класть, никаких проблем.
Игровой разум
Cracker (уровень 17)13.12.2019 15:57:57
Сообщение отредактировано пользователем 13.12.2019 16:02:02
Да не всё так плохо)
dimon2 писал(а):
Как-то не компактно, пс например за счет своей компактности легко помещается под телик, а эту приблуду (лично я) не смогу придумать куда поставить
Посмотрим, какую версию "слим" и "про" они потом выпустят. Версия "слим" поменьше должна быть, по идее. Попроще будет придумать, куда же её поставить. smile Да и этот бокс можно просто бочком куда-нибудь запихнуть)
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)13.12.2019 11:40:17
Неплохой такой мини-холодильник...
Игровой разум
Прометей (уровень 29)13.12.2019 10:40:20
Напоминает урну для сигарет.
Игровой разум
dimon2 (уровень 18)13.12.2019 09:23:03
Как-то не компактно, пс например за счет своей компактности легко помещается под телик, а эту приблуду (лично я) не смогу придумать куда поставитьmda
Майор группы
Skyimp (уровень 18)13.12.2019 06:46:53
Колонка которую легко перепутать с обычной колонкой, но это не просто колонка, это колонка которая может в игры
Гранд-мастер джедай
Tactic28rus (уровень 23)13.12.2019 04:35:21
Очень похож на Яндекс.Станцию. А вообще уже успели пошутить про "Монолит"
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