Xbox Scarlett получила официальное название

Во время The Game Awards 2019 компания Microsoft официально представила внешний вид и окончательное название своей новой консоли. Xbox Scarlett больше нет, да здравствует Xbox Series X! Выход некст-ген консоли состоится во время новогодних праздников в следующем году.

Microsoft также объявила о том, что уже 15 внутренних студий компании занимаются созданием эксклюзивов для новой консоли и представила трейлер нового проекта Senua's Saga: Hellblade 2, выполненный полностью на игровом движке.

Xbox Series X установит новую планку производительности, скорости передачи данных и совместимости с предыдущими поколениями. Вступая в новую эру интерактивных развлечений, команда Xbox предложит пользователям мгновенно погружаться в игры, где виртуальные миры станут еще более реалистичными, захватывающими и неповторимыми.

Благодаря инновационному промышленному дизайну инженерам Microsoft удалось не только в четыре раза увеличить вычислительную мощность по сравнению с Xbox One X, но и разместить все компоненты наиболее эффективным способом. Xbox Series X была разработана с возможностью установки устройства как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Вместе с Xbox Series X также был представлен новый беспроводной контроллер Xbox. Его размер и форма были усовершенствованы, что позволило ему стать еще удобнее для более широкого круга игроков. На передней панели появилась новая кнопка Share, которая упростит захват и публикацию скриншотов и игровых клипов. Кроме того, он может похвастаться усовершенствованной крестовиной, созданной на базе беспроводного контроллера Xbox Elite Series 2. Новый геймпад будет совместим с Xbox One и с ПК на базе Windows 10 и будет поставляться в комплекте с консолью Xbox Series X.

С Xbox Series X на новый уровень поднимутся не только внешний вид игр, но и сами ощущения от их прохождения. Также будут устранены технические барьеры, существовавшие в прошлом, что позволит разработчикам создавать более масштабные, реалистичные игровые миры, которые смогу впечатлить еще больше пользователей.

Xbox Series X будет поддерживать разрешение 4K при 60 кадрах в секунду, а также возможность повышения разрешения до 8K и частоты до 120 кадров в секунду. Xbox Series X будет оснащена уникальным процессором Zen 2 и архитектурой RDNA нового поколения от AMD. Это обеспечит возможность трассировки лучей с аппаратным ускорением и новый для консолей уровень производительности. Кроме того, патентованная технология Variable Rate Shading (VRS) позволит по максимуму использовать вычислительные мощи видеопроцессора Xbox Series X, а встроенный SSD нового поколения сократит время загрузки, позволив попадать в игровые миры быстрее, чем когда-либо.

Xbox Series X наделена такими технологиями, как Auto Low Latency Mode (ALLM), что помогает минимизировать время задержки вывода картинки на экран, и Dynamic Latency Input (DLI), которая дает новый функционал разработчикам. Аппаратное и программное обеспечение Xbox Series X предлагает уникальные возможности, которые позволят в будущем использовать все ресурсы облачных технологий, поэтому пользователи с легкостью смогут играть как на самой консоли, так и на других доступных устройствах. Xbox Series X обеспечит новый уровень точности и реалистичности, недостижимый в предыдущих поколениях консолей.

Благодаря обратной совместимости, тысячи игр, вышедших на четырех поколениях консолей, а также все игровые аксессуары Xbox One и передовые сервисы, среди которых Xbox Game Pass, будут доступны на Xbox Series X уже в конце 2020 года.