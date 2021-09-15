Xbox One и PS4 версии Sherlock Holmes: Chapter One выйдут позже

Компания Frogwares сообщила о том, что Xbox One и PS4 версии детективного приключения Sherlock Holmes: Chapter One выйдут позже, нежели на других платформах. Также разработчики обещают завтра ответить на один из главных вопросов игроков – предположительно речь идет о точной дате релиза проекта на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Кроме этого покажут новый детальный трейлер геймплея.

Напомним, что Sherlock Holmes: Chapter One рассказывает о молодом Шерлоке Холмсе, который возвращается в родной городок после смерти матери, где ему предстоит раскрыть масштабный заговор.