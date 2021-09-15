НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
611335
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (10)Блоги (1)Видео (8)Скриншоты (13)

Xbox One и PS4 версии Sherlock Holmes: Chapter One выйдут позже

Опубликовано: 15.09.2021 10:13:50
Поделиться:  

Компания Frogwares сообщила о том, что Xbox One и PS4 версии детективного приключения Sherlock Holmes: Chapter One выйдут позже, нежели на других платформах. Также разработчики обещают завтра ответить на один из главных вопросов игроков – предположительно речь идет о точной дате релиза проекта на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Кроме этого покажут новый детальный трейлер геймплея.

Напомним, что Sherlock Holmes: Chapter One рассказывает о молодом Шерлоке Холмсе, который возвращается в родной городок после смерти матери, где ему предстоит раскрыть масштабный заговор.

 

Скриншот игры Sherlock Holmes: Chapter One

 

Вам также может быть интересно
Deathloop – обзор Временные петли постепенно становятся все более популярной тематикой в играх. Трендом это не назовешь, но тенденция явно прослеживается. Судите сами: с 2010 по 2019 год вышло лишь два хоть сколь-нибудь известных проекта про замкнутые повторяющиеся циклы... Deathloop – обзор Pathfinder: Wrath of the Righteous – обзор Ролевая игра Pathfinder: Kingmaker от российской студии Owlcat Games вышла в сентябре 2018 года. На релизе проект отметился сотнями багов и технических недочетов. Некоторые ошибки были критическими, так как в определенный момент прохождения не давали двигаться дальше... Pathfinder: Wrath of the Righteous – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
4 час. 44 мин. назад2Оценки Lost Judgment 5 час. 0 мин. назад0Трейлер с датой релиза Sherlock Holmes Chapter One сегодня, 09:36:290Battlefield 2042 выйдет немного позже 15.09.2021 10:13:500Xbox One и PS4 версии Sherlock Holmes: Chapter One выйдут позже 14.09.2021 22:27:29020-минутная демонстрация The Dark Pictures: House of Ashes 14.09.2021 17:48:576Великий Катай в новом трейлере Total War: Warhammer III 14.09.2021 16:52:270Трейлер кампании Back 4 Blood
Новости игр
Великий Катай в новом трейлере Total War: Warhammer IIIИГРЫ Великий Катай в новом трейлере Total War: Warhammer III Как и было обещано, студия Creative Assembly и издательство SEGA опубликовали трейлер фракции Великий Катай из стратегии Total War: Warhammer III. Это огромное государство людей, которое вдохновлено азиатской культурой... Трейлер кампании Back 4 BloodИГРЫ Трейлер кампании Back 4 Blood Turtle Rock Studios и Warner Bros. Interactive Entertainment выпустили новый трейлер кооперативного зомби-шутера Back 4 Blood. Ролик посвятили прохождению кампании, в которой пользователи перевоплотятся в чистильщиков... Total War: Warhammer III перенесли, но ненадолгоИГРЫ Total War: Warhammer III перенесли, но ненадолго Волна переносов, которая стартовала еще в начале года, продолжается. Студия Creative Assembly и издательство SEGA объявили, что решили сместить сроки релиза стратегии Total War: Warhammer III. Игру хотели выпустить до конца 2021 года...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
20-минутная демонстрация The Dark Pictures: House of AshesCtrl + стрелка вправо