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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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20-минутная демонстрация The Dark Pictures: House of Ashes

Опубликовано: 7 час. 21 мин. назад
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Близится релиз The Dark Pictures: House of Ashes, а значит – пришло время активного продвижения игры. Чтобы полноценно показать проект аудитории, Supermassive Games и Bandai Namco Entertainment опубликовали 20-миутную геймплейную демонстрацию.

В ролике показали, как солдаты США сражаются с демоном в шумерском храме. На видео также присутствует исследование локаций и диалоги между персонажами. Традиционно для серии пользователям предстоит совершать выбор во время бесед, который определит судьбу героев.

The Dark Pictures: House of Ashes выйдет 22 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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