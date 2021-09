20-минутная демонстрация The Dark Pictures: House of Ashes

The Dark Pictures: House of Ashes

The Dark Pictures: House of Ashes PS4 / PS5 / Xbox Series / XOne / ПК

Близится релиз The Dark Pictures: House of Ashes, а значит – пришло время активного продвижения игры. Чтобы полноценно показать проект аудитории, Supermassive Games и Bandai Namco Entertainment опубликовали 20-миутную геймплейную демонстрацию.

В ролике показали, как солдаты США сражаются с демоном в шумерском храме. На видео также присутствует исследование локаций и диалоги между персонажами. Традиционно для серии пользователям предстоит совершать выбор во время бесед, который определит судьбу героев.

The Dark Pictures: House of Ashes выйдет 22 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.