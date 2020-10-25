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War Thunder выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series

Опубликовано: 7 час. 59 мин. назад
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Gaijin Entertainment анонсировала выход War Thunder на консолях нового поколения, где игроков ждет новая версия движка Dagor и другие улучшения, о которых обещают рассказать позже. Также проект получит поддержку технологии DLSS, благодаря чему изображение станет более четким и плавным. Вместе с этим игра обзаведется глобальным обновлением «Новая сила», которое будет доступно также и на PlayStation 4 и Xbox One.

На Xbox Series и PS5 War Thunder появится в середине ноября и будет поддерживать разрешение 4K при 60fps.

Играть в War Thunder
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