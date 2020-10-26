НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Эксклюзив PS5 Destruction AllStars перенесли

Опубликовано: 15 мин. назад, Sailas77
Поделиться:  

Студия Lucid Games и издательство Sony Interactive Entertainment объявили о переносе PS5-эксклюзива Destruction AllStars. Игра выйдет не в ноябре 2020 года, как планировалось ранее, а в феврале 2021-го. Официальное заявление гласит, что причиной переноса послужило желание раздать проект на релизе в PS Plus.

По словам создателей, они хотят привлечь к Destruction AllStars как можно большую аудиторию. Правда, непонятно, почему нельзя добавить ее в PS Plus Collection прямо в ноябре. Видимо, разработчикам понадобилось дополнительное время на производство, но они решили об этом умолчать.

Новые детали Destruction AllStars появятся на следующей неделе.

 

 

Вам также может быть интересно
Игры PlayStation Plus в октябре 2020 года Sony объявила игры, которые получат подписчики PlayStation Plus в октябре текущего года. Японская компания не стала предоставлять бесплатный доступ к эксклюзивам, но подготовила довольно популярные проекты прошлых лет... Игры PlayStation Plus в октябре 2020 года Битва брендов: сравниваем игровые франшизы Microsoft и Sony Консольное противостояние накануне прихода девятого поколения выдалось жарким. На этот раз и Sony, и Microsoft неплохо подготовились к соревнованию. Без досадных ошибок и неприятных моментов, конечно, не обошлось, но видно, что компании стараются привлекать аудиторию разными методами. Битва брендов: сравниваем игровые франшизы Microsoft и Sony
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
15 мин. назад0Эксклюзив PS5 Destruction AllStars перенесли 25.10.2020 13:45:320War Thunder выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series 23.10.2020 16:42:172Хэллоуинский трейлер Little Nightmares II 23.10.2020 09:10:050Ghostrunner выйдет на новых консолях 23.10.2020 08:53:150Состоялся релиз Battlefield V Definitive Edition 22.10.2020 18:38:5218Сюжетный трейлер Immortals Fenyx Rising 22.10.2020 18:24:400В EGS раздают Layers of Fear 2 и Costume Quest 2
Новости игр
Состоялся релиз Battlefield V Definitive EditionИГРЫ Состоялся релиз Battlefield V Definitive Edition Electronic Arts спустя почти два года после релиза шутера Battlefield V выпустила полное издание игры. В состав Definitive Edition входит базовая версия проекта, все доступные игровые предметы (оружие, техника и устройства)... Снижение цены на Elite Dangerous и Elite Dangerous: HorizonsИГРЫ Снижение цены на Elite Dangerous и Elite Dangerous: Horizons В честь выставки «ИгроМир 2016» компания Frontier Developments сообщила о снижении цены на космический симулятор Elite Dangerous и абонемент Elite Dangerous: Horizons для российских игроков. Уже сейчас в сервисе Steam... Дата релиза стратегии HumankindИГРЫ Дата релиза стратегии Humankind Студия Amplitude и издательство SEGA объявили дату релиза пошаговой стратегии Humankind, которая своей концепцией напоминает Civilization. Игра выйдет в Steam и Google Stadia в апреле 2021 года, а вот точное число пока не указано...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
War Thunder выйдет на PlayStation 5 и Xbox SeriesCtrl + стрелка вправо