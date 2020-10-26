Эксклюзив PS5 Destruction AllStars перенесли

Студия Lucid Games и издательство Sony Interactive Entertainment объявили о переносе PS5-эксклюзива Destruction AllStars. Игра выйдет не в ноябре 2020 года, как планировалось ранее, а в феврале 2021-го. Официальное заявление гласит, что причиной переноса послужило желание раздать проект на релизе в PS Plus.

По словам создателей, они хотят привлечь к Destruction AllStars как можно большую аудиторию. Правда, непонятно, почему нельзя добавить ее в PS Plus Collection прямо в ноябре. Видимо, разработчикам понадобилось дополнительное время на производство, но они решили об этом умолчать.

Новые детали Destruction AllStars появятся на следующей неделе.