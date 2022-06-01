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roma911 Опубликовал roma911 0
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Вышел новый трейлер крупного дополнения для Total War: WARHAMMER III

Опубликовано: 6 час. 1 мин. назад
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В этом году Total War: Warhammer 3 получит новое крупное дополнение с подзаголовком Immortal Empires. И сегодня, в рамках презентации Warhammer Skulls, студия Creative Assembly представила его тизер-трейлер.

В нем показано сражение Великого Катая и графов-вампиров, после которого следует столкновение сил Нургла и Скавенов. Из этого следует, что игроков ждет объединение всех фракций и трех карт мира трилогии. Immortal Empires позволит участвовать фракциям из первых двух частей Warhammer в осадах, что сильно разнообразит тактику как защитной, так и нападающей стороны.

ОБТ начнется в третьем квартале этого года. Более конкретную дату разработчики сообщат позже.

Teaser Trailer
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