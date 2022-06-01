Вышел новый трейлер крупного дополнения для Total War: WARHAMMER III

В этом году Total War: Warhammer 3 получит новое крупное дополнение с подзаголовком Immortal Empires. И сегодня, в рамках презентации Warhammer Skulls, студия Creative Assembly представила его тизер-трейлер.

В нем показано сражение Великого Катая и графов-вампиров, после которого следует столкновение сил Нургла и Скавенов. Из этого следует, что игроков ждет объединение всех фракций и трех карт мира трилогии. Immortal Empires позволит участвовать фракциям из первых двух частей Warhammer в осадах, что сильно разнообразит тактику как защитной, так и нападающей стороны.

ОБТ начнется в третьем квартале этого года. Более конкретную дату разработчики сообщат позже.