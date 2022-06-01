Анонсирована бесплатная карточная игра Warhammer 40,000: Warpforge

Испано-британская студия Everguild представила свой новый проект – условно-бесплатную карточную игру Warhammer 40,000: Warpforge. Дебютный трейлер не дает представлений об игровом процессе, но демонстрирует представителей основных сторон конфликта: Империум, Хаос, эльдары, некроны, орки и тираниды.

Как отмечают разработчики, игрокам будут доступны одиночные кампании за каждую из фракций, а также онлайн-бои в различных режимах. Кроме того, можно объединиться с союзниками и принять участие в массовых побоищах.

Стоит отметить, что ранее Everguild выпустила Horus Heresy: Legions – другую карточную игру по вселенной Warhammer 40,000, где действия разворачиваются за десять тысячелетий до событий, которые предстоят сейчас.

Warpforge выйдет в 2023 году на ПК и мобильных платформах.