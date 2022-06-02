Создатель Undertale пишет музыку к Pokémon Scarlet и Violet

Японская компания-разработчик Game Freak презентовала второй трейлер Pokémon Scarlet и Pokémon Violet – двух версий грядущей ролевой игры. В ролике представлены некоторые персонажи, немного геймплея и, собственно, сами покемоны.

Вскоре после этого о своем сотрудничестве с Game Freak рассказал инди-разработчик и композитор Тоби Фокс. В своем твиттере американец сообщил, что пишет музыку для игры, частично ее можно услышать в этом трейлере. Композиция будет звучать на протяжении всей игры в разных аранжировках.

В числе самых известных творений Тоби Фокса Undertale и Deltarune. Инди-RPG стали популярны не только благодаря яркому игровому опыту, но и за счет запоминающейся музыки, которая разошлась на сотни каверов. Стоит отметить, что Фокс уже создавал музыку для Покемонов – в 2019 году композитор написал боевую тему к Pokémon Sword и Shield.

Pokémon Scarlet и Violet выйдет 18 ноября этого года на Nintendo Switch.