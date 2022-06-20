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Nickless Опубликовал Nickless 0

Впервые показан геймплей Aquatico — подводного градостроительного симулятора

Опубликовано: вчера, 21:03:34, Nickless
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Издательство Overseer Games и разработчики из студии Digital Reef Games впервые представили кадры геймплея необычной стратегии Aquatico, которая была анонсирована в начале года. Фрагменты игрового процесса были записаны в альфа-версии игры.

Aquatico напоминает смесь Subnautica и Cities Skylines. Это градостроительный симулятор с элементами выживания, действия которого разворачиваются на дне океана. В недалеком будущем поверхность Земли превратилась в бесплодную пустошь, и тем, кому удалось выжить, пришлось создавать новую цивилизацию под водой. В Aquatico игрокам предстоит добывать необходимые для жизни ресурсы, изучать технологии и вести строительство города, который может состоять из нескольких ярусов.

Выход Aquatico в Steаm запланирован на осень 2022 года.

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