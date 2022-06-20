В Dune: Spice Wars появился мультиплеер

Авторы стратегии c 4Х-элементами Dune: Spice Wars представили крупное дополнение, которое включает в себе возможность играть в многопользовательском режиме. В честь этого события также был опубликован кинематографический ролик с хвалебными отзывами критиков.

Мультиплеер позволит игрокам проводить матчи в формате «два на два» или «все против всех». В случае нехватки игроков их будут заменять фракции, контролируемые ИИ. Правила каждой игры можно настроить по своему усмотрению. Так, можно выбрать размер карты, частоту появления песчаного червя и штормов, а также условия победы.

Помимо мультиплеера, было переработано древо развития для лучшей синергии между фракциями, добавлены новые политические резолюции, события и регионы.

Напомним, Dune: Spice Wars вышла в ранний доступ Steam 26 апреля.