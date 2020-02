Впечатления прессы и геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps

Платформер Ori and the Will of the Wisps, являющийся продолжением невероятно красочной Ori and the Blind Forest, станет доступен уже 11 марта 2020 года на PC и Xbox One. Сегодня в сети появились новые геймплейные ролики сиквела, где пресса рассказала о своих итоговых впечатлениях.

Если вкратце, журналистам понравились мир Ori and the Will of the Wisps, ее графика, а также улучшения боевой системы и новая система навыков. А вот автосохранения, заменившие возможность фиксировать свой прогресс в любой точке карты, пришлись по вкусу не всем. Вдобавок битвы с боссами окрестили немного скучноватыми.

Издание GameSpot же представило видео без комментариев, содержащее вступительные двадцать минут Ori and the Will of the Wisps. Ори вместе с совенком по имени Ку учатся летать, пока их не разделяет внезапно нахлынувший шторм. Затем протагонист попадает за границу леса Нибель, где сталкивается с первым боссом – огромным волком.