НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
902084
Mypulse Опубликовал Mypulse 0
Общая информацияНовости (7)Блоги (1)Видео (5)Скриншоты (26)Похожие игры (2)

Впечатления прессы и геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps

Опубликовано: 11 час. 16 мин. назад
Поделиться:  

Платформер Ori and the Will of the Wisps, являющийся продолжением невероятно красочной Ori and the Blind Forest, станет доступен уже 11 марта 2020 года на PC и Xbox One. Сегодня в сети появились новые геймплейные ролики сиквела, где пресса рассказала о своих итоговых впечатлениях.

Если вкратце, журналистам понравились мир Ori and the Will of the Wisps, ее графика, а также улучшения боевой системы и новая система навыков. А вот автосохранения, заменившие возможность фиксировать свой прогресс в любой точке карты, пришлись по вкусу не всем. Вдобавок битвы с боссами окрестили немного скучноватыми.

Издание GameSpot же представило видео без комментариев, содержащее вступительные двадцать минут Ori and the Will of the Wisps. Ори вместе с совенком по имени Ку учатся летать, пока их не разделяет внезапно нахлынувший шторм. Затем протагонист попадает за границу леса Нибель, где сталкивается с первым боссом – огромным волком.

Вам также может быть интересно
Выясняем, реально ли сейчас выпустить успешную королевскую битву Словосочетание «королевская битва» сейчас известно даже тем людям, которые весьма поверхностно интересуются игровой индустрией. Термин появился благодаря одноименному роману японского писателя Косюны Таками и его последующей экранизации, появившейся в 2000 году. Выясняем, реально ли сейчас выпустить успешную королевскую битву Новые игры для подписчиков Xbox Live Gold в марте 2020 Очередным списком бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold поделилась сегодня компания Microsoft. Подборка не может похвастаться крупнобюджетными проектами, но зато содержит... Новые игры для подписчиков Xbox Live Gold в марте 2020
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
8 час. 48 мин. назад0Пострелять в Insurgency: Sandstorm на консолях дадут в августе 9 час. 44 мин. назад2Игры PlayStation Plus в марте 2020 года 10 час. 2 мин. назад0В Warhammer 40,000: Gladius появилась новая раса – Тау 10 час. 25 мин. назад0Анонс Project G.G. – новый экшен про супергероев от PlatinumGames 11 час. 16 мин. назад0Впечатления прессы и геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps 11 час. 42 мин. назад0Golf With Your Friends выйдет на консолях – грядет завершение беты вчера, 16:30:101В Code Vein прибыл новый босс, венчающий дополнение Frozen Empress
Новости игр
Анонс дополнения Delirium для Path Of ExileИГРЫ Анонс дополнения Delirium для Path Of Exile Компания Grinding Gear Games в январе обещала выпустить в 2020 году четыре крупных дополнений для экшен-РПГ Path Of Exile. Вчера было анонсировано первое из них, получившее название Delirium... В Warhammer 40,000: Gladius появилась новая раса – ТауИГРЫ В Warhammer 40,000: Gladius появилась новая раса – Тау Компания SlitherineGames и команда Proxy Studios выпустили в 2018 году вполне достойную инди-стратегию Warhammer 40,000: Gladius. С тех пор девелоперы медленно пополняют игру свежим... Ремейк Resident Evil 3: свежий геймплей, демоверсия и скриншотыИГРЫ Ремейк Resident Evil 3: свежий геймплей, демоверсия и скриншоты Сегодня в сети появилось множество геймплейных роликов по горячо ожидаемому ремейку Resident Evil 3. Также компания Capcom объявила, что собирается выпустить демоверсию игры – пока неясно...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Golf With Your Friends выйдет на консолях – грядет завершение бетыCtrl + стрелка вправо