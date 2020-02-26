Анонс Project G.G. – новый экшен про супергероев от PlatinumGames

Студия PlatinumGames анонсировала экшен про супергероев под названием Project G.G., который должен завершить условную трилогию от Хидэки Камии – игры Viewtiful Joe и The Wonderful 101. Премьеру новинки запланировали для «всех существующих платформ», но пока без даты релиза.

Хидэки Камия дирижировал разработку Resident Evil 2, Devil May Cry и Bayonetta. Сюжетно он не собирается связывать Project G.G. со своими предыдущими играми. В центре событий окажется некий гигантский супергерой, сражающийся с не менее крупными противниками.

В Project G.G. будет сделан большой упор на экшен-составляющую. При этом Камия хочет в хорошем смысле обмануть ожидания публики, использовав в игре и другие жанровые элементы.