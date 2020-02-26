Golf With Your Friends выйдет на консолях – грядет завершение беты

Компания Team17 и студия Blacklight Interactive объявили сегодня, что их аркадный симулятор гольфа Golf With Your Friends посетит консоли. Также игра собирается покинуть ранний доступ Steam – полноценный релиз на PC, PS4, Xbox One и NSwitch состоится во втором квартале 2020 года.

В Golf With Your Friends нет настоящих спортсменов – только мячики, которыми вам вместе с друзьями (вплоть до 12 человек на одной карте) и предстоит управлять. Забудьте о стандартных партиях в гольф, так как здесь вы будете проходить невообразимые испытания в различных режимах. Кастомизируйте свой шарик, используйте забавные усиления и создавайте карты для других пользователей без каких-либо ограничений.