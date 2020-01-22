В War Thunder начинается атака с моря

Компания Gaijin объявила о том, что в War Thunder стартует «Атака с моря» – второй сезон режима «Мировая война». Это позволит игрокам реконструировать знаменитые сражения с использованием не только наземной и воздушной техники, но и боевых кораблей. Второй сезон также откроет доступ к новому виду армий: береговой артиллерии, десантным судам, а также эскадрам катеров, эсминцев и крейсеров.

В каждом сражении вам будет доступна техника, которая использовалась в реальной истории. Игроки, не успевшие открыть данную технику, получат все необходимое перед битвой. Если в первом сезоне режима «Мировая война» пользователям были доступны стоковые версии техники, то во втором сезоне она будет модифицирована.