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Sailas77 Опубликовал Sailas77 4
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В Star Wars Jedi: Fallen Order нашли любопытный секрет

Опубликовано: вчера, 19:00:55
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Почти в каждой более или менее масштабной игре разработчики прячут «пасхалки». Недавно одну из таких продемонстрировал посетитель форума Reddit под псевдонимом LordEmostache. Он нашел в Star Wars Jedi: Fallen Order секрет, который открывается только после 66 попыток отворить запертую дверь.

Обнаружить отсылку можно в первой миссии проекта. Когда главный герой Кэл Кестис будет двигаться внутри поезда, то на его пути возникнет закрытая дверь. Если попытаться отворить ее с помощью нажатия на кнопку, то раздастся лишь характерный звук. LordEmostache решил, что это не случайность, и с дверью связан какой-то секрет. Как оказалось, упорный фанат не ошибся. После 66 попытки в игре прозвучала фраза, сказанная голосом Дарта Сидиуса: «Выполнить приказ 66».

 

 

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Великий игрок
Sailas77 (уровень 11)9 час. 42 мин. назад
Mas7er писал(а):
Да нет, СМИ и тогда об этом трубили, и зарубежные, и наши. Не знаю, можно ли тут оставить ссылку на другой ресурс, но попробую: dtf.ru
Интересно, значит сейчас просто многие снова об этом написали, странно.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)9 час. 43 мин. назад
Sailas77 писал(а):
Видимо, СМИ решили о ней только сейчас написать, а я в подборках ее не нашел.
Да нет, СМИ и тогда об этом трубили, и зарубежные, и наши. Не знаю, можно ли тут оставить ссылку на другой ресурс, но попробую: dtf.ru
Великий игрок
Sailas77 (уровень 11)11 час. 20 мин. назад
[quote=Mas7er]Это, конечно, здорово, только эту пасхалку нашли еще на релизе игры в 2019-м biggrin[/quote
Видимо, СМИ решили о ней только сейчас написать, а я в подборках ее не нашел.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)11 час. 51 мин. назад
Это, конечно, здорово, только эту пасхалку нашли еще на релизе игры в 2019-м biggrin
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