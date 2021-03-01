В Star Wars Jedi: Fallen Order нашли любопытный секрет

Почти в каждой более или менее масштабной игре разработчики прячут «пасхалки». Недавно одну из таких продемонстрировал посетитель форума Reddit под псевдонимом LordEmostache. Он нашел в Star Wars Jedi: Fallen Order секрет, который открывается только после 66 попыток отворить запертую дверь.

Обнаружить отсылку можно в первой миссии проекта. Когда главный герой Кэл Кестис будет двигаться внутри поезда, то на его пути возникнет закрытая дверь. Если попытаться отворить ее с помощью нажатия на кнопку, то раздастся лишь характерный звук. LordEmostache решил, что это не случайность, и с дверью связан какой-то секрет. Как оказалось, упорный фанат не ошибся. После 66 попытки в игре прозвучала фраза, сказанная голосом Дарта Сидиуса: «Выполнить приказ 66».