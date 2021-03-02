Представлен кооперативный боевик Aliens: Fireteam

Cold Iron Studios анонсировала кооперативный боевик Aliens: Fireteam. В нем пользователи принимают роль морских пехотинцев, которые в составе из трех человек должны выжить под натиском ксеноморфов.

Герои в проекте делятся на пять классов, каждый из которых отличается своими способностями и снаряжением. За участие в боях персонажи получают опыт и прокачиваются. Постепенно они будут открывать доступ к лучшим навыкам и оружию.

Aliens: Fireteam выйдет летом 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.