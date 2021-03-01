Объяснение общей концепции в новом трейлере Deathloop

Arkane Studios и Bethesda Softworks выпустили новый трейлер Deathloop. В нем руководитель разработки Динга Бакаба поведал об общей концепции своей игры.

Грядущий проект расскажет о главном герое по имени Кольт. Он оказался во временной петле на острове Черный риф, и чтобы выбраться, протагонисту придется за один день убить восемь визионеров. У целей есть свои маршруты передвижения, которые придется изучить при прохождении игры. Кроме того, Кольту будет противостоять Джулиана – девушка-киллер, защищающая временную петлю.

Deathloop выйдет 21 мая 2021 года на ПК и PS5.