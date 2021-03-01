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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Объяснение общей концепции в новом трейлере Deathloop

Опубликовано: вчера, 18:04:51
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Arkane Studios и Bethesda Softworks выпустили новый трейлер Deathloop. В нем руководитель разработки Динга Бакаба поведал об общей концепции своей игры.

Грядущий проект расскажет о главном герое по имени Кольт. Он оказался во временной петле на острове Черный риф, и чтобы выбраться, протагонисту придется за один день убить восемь визионеров. У целей есть свои маршруты передвижения, которые придется изучить при прохождении игры. Кроме того, Кольту будет противостоять Джулиана – девушка-киллер, защищающая временную петлю.

Deathloop выйдет 21 мая 2021 года на ПК и PS5.

DEATHLOOP Explained
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RedDaron (уровень 17)27 мин. назад
Они по ходу особо заморачиваться не стали и взяли геймплей из Dishonored, только там был меч а тут огнестрельное оружие. Та же конфета только в новой обёртке
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