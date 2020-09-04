В Сеть слили ролики мультиплеера Call of Duty: Black Ops Cold War

Официальная презентация многопользовательского режима Call of Duty: Black Ops Cold War должна состояться 9 сентября. Однако в Сеть уже утекли ролики с демонстрацией сражений в мультиплеере.
На слитых видео показываются командные битвы на небольшой карте, представляющей собой часть Майами. Локация разветвленная, включает несколько зданий и множество проходов. Что касается стрельбы, то TTK (время на убийство) немного больше, нежели в Modern Warfare, но убивают персонажа все равно довольно быстро.
Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет 13 ноября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Игра также появится на PlayStation 5 и Xbox Series X, как только эти консоли появятся на рынке.
HD QUALITY CALL OF DUTY BLACK OPS COLD WAR LEAKED GAMEPLAY 2/2 #CallOfDuty #BlackOpsColdWar #PS5 #PlayStation5 #ModernWarfare #Warzone pic.twitter.com/ooqabXg8ex— Call Of Duty Black Ops Cold War Countdown (@BOCWCountdown) September 4, 2020