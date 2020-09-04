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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3
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Больше никаких переносов: Cyberpunk 2077 выйдет точно в срок

Опубликовано: 6 час. 41 мин. назад
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Компания CD Projekt RED опубликовала свежий финансовый отчет. В нем сказано, что Cyberpunk 2077 выйдет точно в срок – 19 ноября 2020 года. То есть третьего переноса игры не случится.

О двух предыдущих смещениях даты релиза CDPR предупреждала за три месяца до предполагаемого запуска. На текущий момент до выхода осталось два с половиной месяца, и это еще одно подтверждение того, что Cyberpunk 2077 появится на полках магазинов 19 ноября. А немногим ранее разработчики собираются начать крупную маркетинговую кампанию проекта, о чем тоже написали в финансовом отчете.

Cyberpunk 2077 появится сначала на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now, а потом заглянет на PlayStation 5, Xbox Series X и в Google Stadia.

 

 

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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)2 час. 19 мин. назад
RedDaron писал(а):
Замечательно,теперь можно расслабиться и спокойно ждать
До сих пор ждали в напряжении)
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)4 час. 24 мин. назад
Финансовый отчет вот прям вообще не показатель. Это внутренняя информация компании и инвесторов, и делать они с ней могут что захотят.
Другое дело, что переносить уже действительно поздно, тем более, что я уверен в том, что последний перенос был связан исключительно с желанием выпустить игру под запуск нового поколения консолей, а не для "дополнительной полировки"
Игровой разум
RedDaron (уровень 17)5 час. 53 мин. назад
Замечательно,теперь можно расслабиться и спокойно ждать
Игровые новoсти
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