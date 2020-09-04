Больше никаких переносов: Cyberpunk 2077 выйдет точно в срок

Компания CD Projekt RED опубликовала свежий финансовый отчет. В нем сказано, что Cyberpunk 2077 выйдет точно в срок – 19 ноября 2020 года. То есть третьего переноса игры не случится.

О двух предыдущих смещениях даты релиза CDPR предупреждала за три месяца до предполагаемого запуска. На текущий момент до выхода осталось два с половиной месяца, и это еще одно подтверждение того, что Cyberpunk 2077 появится на полках магазинов 19 ноября. А немногим ранее разработчики собираются начать крупную маркетинговую кампанию проекта, о чем тоже написали в финансовом отчете.

Cyberpunk 2077 появится сначала на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now, а потом заглянет на PlayStation 5, Xbox Series X и в Google Stadia.