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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

В Сеть слили ранний геймплей новой Need for Speed

Опубликовано: 1 час. 13 мин. назад, Sailas77
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Множество известных блогеров одновременно опубликовали ранний геймплей следующей части Need for Speed, за разработку которой отвечает студия Criterion Games. Источник утечки на текущий момент неизвестен.

Слитые кадры показывают пре-альфа версию грядущей гоночной аркады. На них можно увидеть поездки по городу, разнообразные трассы, выполнение трюков и управление спортивным автомобилем. О том, что в роликах показан ранний геймплей, свидетельствует отсутствие проработки окружения и текстур, простенькие модели машин, проблемы с физикой и прохождение транспорта сквозь объекты.

Напомним: еще в феврале стало известно, что Electronic Arts передала франшизу Need for Speed в руки Criterion. Официально игру демонстрировали лишь однажды на ЕА Play 2020, но тогда публике представили всего несколько кадров.

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