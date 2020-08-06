В Сеть слили ранний геймплей новой Need for Speed

Множество известных блогеров одновременно опубликовали ранний геймплей следующей части Need for Speed, за разработку которой отвечает студия Criterion Games. Источник утечки на текущий момент неизвестен.

Слитые кадры показывают пре-альфа версию грядущей гоночной аркады. На них можно увидеть поездки по городу, разнообразные трассы, выполнение трюков и управление спортивным автомобилем. О том, что в роликах показан ранний геймплей, свидетельствует отсутствие проработки окружения и текстур, простенькие модели машин, проблемы с физикой и прохождение транспорта сквозь объекты.

Напомним: еще в феврале стало известно, что Electronic Arts передала франшизу Need for Speed в руки Criterion. Официально игру демонстрировали лишь однажды на ЕА Play 2020, но тогда публике представили всего несколько кадров.