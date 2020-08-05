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Sailas77 Опубликовал Sailas77 6

Помимо Avowed, Obsidian разрабатывает ещё одну игру

Опубликовано: вчера, 21:23:35, Sailas77
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Студия Obsidian Entertainment, известная по Fallout: New Vegas, серии Pillars of Eternity и The Outer Worlds, сейчас трудится над двумя играми. Первой выступает масштабная RPG Avowed, которую анонсировали на прошлой неделе, а второй – секретный проект. Его производство возглавляет Джош Сойер – опытный геймдизайнер и руководитель разработки Fallout: New Vegas и двух частей Pillars of Eternity.

Именно благодаря сообщению от упомянутого директора в Twitter стало известно о секретном проекте Obsidian. Никаких подробностей глава, конечно же, не предоставил, а лишь заявил, что управляет созданием новой игры студии, и «это не Avowed».

На текущий момент можно с уверенностью сказать, что не анонсированное творение – точно не Pillars of Eternity 3. По словам Сойера, серия показала плохие продажи и вернется, только если разработчики сильно захотят сделать продолжение.

 

Скриншот игры The Outer Worlds

 

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Бич человечества
Nevezychiy (уровень 18)5 час. 3 мин. назад
Тут скорее всего больше шансов у BioWare получить права на Рыцарей старой республики, хотя они сейчас клепают Dragon Age 4 и в ближайшем будущем навряд ли мы услышим о KOTOR 3good3
Игровой разум
ObiWan32167 (уровень 16)6 час. 18 мин. назад
Лицензию на Star Wars им у Disney пришлось бы покупать, а поскольку у EA сейчас эксклюзивные права на выпуск игр по SW, то врядли Obsidian эту лицензию получили бы, они же теперь студия Microsoft
плюс ко всему сомневаюсь, что Disney будет выпускать что-либо по старому канону
я думаю, вероятность что это KOTOR 3 минимальная
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)9 час. 13 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 06.08.2020 08:31:43
CeMeH писал(а):
+ нее...
+ i want to believe..

p.s. На самом деле ситуация с продолжением KotOR давно обрастает слухами и догадками от разных неофициальных источников, Обсидианы действительно хотели купить лицензию на создание 3 чатси у EA и сейчас самое время надеятся..wink
Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)сегодня, 00:20:59
Avtor-avtora писал(а):
Не верю в чудеса.. но .. всё же теплится надежда что на волне успеха SW: Fallen Order ,
Обсидианы мутят - Star Wars: Knights of the Old Republic III spiteful
+ нее...
Бич человечества
GenEralShePard (уровень 18)вчера, 22:56:57
А вывезут они столько проектов? ДЛС к The Outer Worlds делай, Grounded у них в раннем доступе, Avowed разрабатывай.... И там еще крупная игра? Сомнительно
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)вчера, 22:00:18
Не верю в чудеса.. но .. всё же теплится надежда что на волне успеха SW: Fallen Order ,
Обсидианы мутят - Star Wars: Knights of the Old Republic III spiteful
Игровые новoсти
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