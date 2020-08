Помимо Avowed, Obsidian разрабатывает ещё одну игру

Студия Obsidian Entertainment, известная по Fallout: New Vegas, серии Pillars of Eternity и The Outer Worlds, сейчас трудится над двумя играми. Первой выступает масштабная RPG Avowed, которую анонсировали на прошлой неделе, а второй – секретный проект. Его производство возглавляет Джош Сойер – опытный геймдизайнер и руководитель разработки Fallout: New Vegas и двух частей Pillars of Eternity.

Именно благодаря сообщению от упомянутого директора в Twitter стало известно о секретном проекте Obsidian. Никаких подробностей глава, конечно же, не предоставил, а лишь заявил, что управляет созданием новой игры студии, и «это не Avowed».

На текущий момент можно с уверенностью сказать, что не анонсированное творение – точно не Pillars of Eternity 3. По словам Сойера, серия показала плохие продажи и вернется, только если разработчики сильно захотят сделать продолжение.