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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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В RDR 2 нашли малозаметную отсылку к первой части

Опубликовано: вчера, 17:07:04
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Спустя почти три года после релиза в Red Dead Redemption 2 продолжают находить любопытные секреты. Недавно своим наблюдением поделился посетитель форума Reddit под псевдонимом Dr_CheeseNut. Он отыскал в проекте малозаметную отсылку к первой RDR.

На видео ниже показывается, как игрок в роли Артура Моргана наблюдает за диалогом между двумя персонажами — Хозией Метьюзом и Джоном Марстоном. Разговор зашел о передрягах, в которые попала банда Ван дер Линде, и в один момент второй из собеседников заявил: «Люди не забывают. Ничто не прощается».

 

 

События RDR 2 разворачиваются до истории первой части, где главным героем выступает как раз Джон Марстон. По сюжету Red Dead Redemption, протагонисту приходится охотиться на бывших товарищей по преступным промыслам ради безопасности собственной семьи. Его соратником в этом деле становится Бонни Макфарлейн, которая однажды спросила Джона Марстона о его прошлом. В том разговоре из первой RDR он тоже сказал: «Люди не забывают. Ничто не прощается».

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