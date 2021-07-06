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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер Галеба – персонажа Vampire: The Masquerade – Swansong

Опубликовано: вчера, 20:44:02
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На мероприятии Nacon Connect зрителям представили новый трейлер игры Vampire: The Masquerade – Swansong. В нем разработчики из Big Bad Wolf Studio познакомили аудиторию с персонажем по имени Галеб. Он считается одним из самых могущественных вампиров Бостона. Но даже бессмертие и политическое влияние не избавили героя от демонов прошлого.

Свежий ролик показывает Галеба в окружении тел нескольких жертв. А в конце трейлера идет нарезка с геймплейными кадрами, где упомянутый вампир выступает играбельным персонажем.

Vampire: The Masquerade – Swansong выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, дата релиза неизвестна.

Galeb Character Trailer
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