Трейлер Галеба – персонажа Vampire: The Masquerade – Swansong

На мероприятии Nacon Connect зрителям представили новый трейлер игры Vampire: The Masquerade – Swansong. В нем разработчики из Big Bad Wolf Studio познакомили аудиторию с персонажем по имени Галеб. Он считается одним из самых могущественных вампиров Бостона. Но даже бессмертие и политическое влияние не избавили героя от демонов прошлого.

Свежий ролик показывает Галеба в окружении тел нескольких жертв. А в конце трейлера идет нарезка с геймплейными кадрами, где упомянутый вампир выступает играбельным персонажем.

Vampire: The Masquerade – Swansong выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, дата релиза неизвестна.