Представлена Nintendo Switch OLED – новая версия консоли

После всех слухов и утечек Nintendo наконец-то анонсировала новую версию своей гибридной консоли Switch. Она получила название Nintendo Switch OLED и поступит в продажу 8 октября текущего года вместе с Metroid Dread.

Грядущее устройство отметится 7-дюймовым OLED-экраном с высоким контрастом, увеличенным до 64 Гбайт объемом внутренней памяти и улучшенными динамиками. Среди новшеств также стоит отметить широкую подставку для настольного режима с возможностью регуляции и LAN-порт в док-станции.

Цена Nintendo Switch OLED на Западе составит $350, а в России – 30 500 руб.