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Sailas77 Опубликовал Sailas77 5

Представлена Nintendo Switch OLED – новая версия консоли

Опубликовано: вчера, 16:56:14, Sailas77
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После всех слухов и утечек Nintendo наконец-то анонсировала новую версию своей гибридной консоли Switch. Она получила название Nintendo Switch OLED и поступит в продажу 8 октября текущего года вместе с Metroid Dread.

Грядущее устройство отметится 7-дюймовым OLED-экраном с высоким контрастом, увеличенным до 64 Гбайт объемом внутренней памяти и улучшенными динамиками. Среди новшеств также стоит отметить широкую подставку для настольного режима с возможностью регуляции и LAN-порт в док-станции.

Цена Nintendo Switch OLED на Западе составит $350, а в России – 30 500 руб.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 18:34:15
Сообщение отредактировано пользователем 06.07.2021 18:34:57
Sailas77 писал(а):
На самом деле, никто уже не заставит, да и Нинтендо сама борзеет в этом плане. Компаниям выгоднее продавать по большем цене, но меньше и не делать региональных цен. Я читал пару материалов об этом, мне это показалось странным, но так работает бизнес. Увы, нормальных цен нам не видать
Компаниям выгодно так делать на рынках, где маленькая аудитория. Чем больше аудитория - тем больше окупаются региональные цены. Поэтому Sony пошла на ПК-рынок, причем с регионалками каким-никакими (как и Microsoft) - они прямым текстом в финансовом отчёте заявили, что портирование игр на ПК - это добор денег с дополнительных рынков России, Индии и Китая, где подавляющее большинство геймеров сидит на ПК и на консоли всё равно не перейдут.
Но речь не о регионалках, а о повышении цен на ровном месте за игры на PS5 по всему миру.
Великий игрок
Sailas77 (уровень 11)вчера, 18:11:01
Mas7er писал(а):
Ну теперь мы, наверное, и не узнаем, хотя сомневаюсь, что они в последний момент всё переиграли. Но я всё же надеюсь на более мощный Свитч где-нибудь в следующем году, может хоть он составит конкуренцию PS5 и заставит Сони перестать борзеть и наглеть с ценами на игры. Хотя тут, как говорится, борьба жабы с гадюкой.
На самом деле, никто уже не заставит, да и Нинтендо сама борзеет в этом плане. Компаниям выгоднее продавать по большем цене, но меньше и не делать региональных цен. Я читал пару материалов об этом, мне это показалось странным, но так работает бизнес. Увы, нормальных цен нам не видать
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 18:01:42
Сообщение отредактировано пользователем 06.07.2021 18:02:04
Sailas77 писал(а):
Вот только хотел написать) Хотя Блумберг ссылался на поставщиков, которые говорили о конкретном железе. Может, планы поменялись из-за дефицита полупроводников.
Ну теперь мы, наверное, и не узнаем, хотя сомневаюсь, что они в последний момент всё переиграли. Но я всё же надеюсь на более мощный Свитч где-нибудь в следующем году, может хоть он составит конкуренцию PS5 и заставит Сони перестать борзеть и наглеть с ценами на игры. Хотя тут, как говорится, борьба жабы с гадюкой.
Великий игрок
Sailas77 (уровень 11)вчера, 17:49:14
Mas7er писал(а):
А разговоров-то было про некий Switch Pro с 4K и DLSS от "супер-журналистов" из Bloomberg, смешно. В итоге просто заменили откровенно фиговый экран на более или менее приличный и добавили LAN-порт.
Вот только хотел написать) Хотя Блумберг ссылался на поставщиков, которые говорили о конкретном железе. Может, планы поменялись из-за дефицита полупроводников.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 17:38:39
А разговоров-то было про некий Switch Pro с 4K и DLSS от "супер-журналистов" из Bloomberg, смешно. В итоге просто заменили откровенно фиговый экран на более или менее приличный и добавили LAN-порт.
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