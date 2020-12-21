В Epic Games Store раздают Alien: Isolation

Магазин Epic Games Store с 17 декабря каждый день раздает игры в честь новогодних праздников. Сегодня у пользователей появилась возможность добавить в библиотеку Alien: Isolation. А завтра бесплатной станет Metro 2033. Об этом свидетельствует утечка, которая уже успела несколько раз подтвердиться во время предыдущих раздач.

Alien: Isolation – это хоррор с элементами выживания от Creative Assembly и SEGA. В игре пользователи перевоплотятся в Аманду Рипли и отправятся исследовать коридоры торговой станции «Севастополь» в попытках узнать о судьбе матери главной героини.