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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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В Epic Games Store раздают Alien: Isolation

Опубликовано: 21.12.2020 18:39:03
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Магазин Epic Games Store с 17 декабря каждый день раздает игры в честь новогодних праздников. Сегодня у пользователей появилась возможность добавить в библиотеку Alien: Isolation. А завтра бесплатной станет Metro 2033. Об этом свидетельствует утечка, которая уже успела несколько раз подтвердиться во время предыдущих раздач.

Alien: Isolation – это хоррор с элементами выживания от Creative Assembly и SEGA. В игре пользователи перевоплотятся в Аманду Рипли и отправятся исследовать коридоры торговой станции «Севастополь» в попытках узнать о судьбе матери главной героини.

 

 

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tunight (уровень 25)22.12.2020 10:43:32
За 100 рублей покупал в стиме, точную цену я не помню, но в районе 80-100 руб
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VladPlasmius (уровень 19)21.12.2020 18:48:38
ой да кому это говно надо сейчас, кто хотел давно купили в стиме с 90%
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