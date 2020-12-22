По стопам Manhunt: Tormentor – игра про убийцу от разработчиков Agony

Студия Madmind, известная по хоррору Agony, анонсировала очередной проект. Он называется Tormentor и позволит игрокам перевоплотиться в безумного убийцу, которые снимает казни своих жертв на камеру. В первом трейлере зрителям продемонстрировали центрального персонажа, его логово и отдельные геймплейные механики.

Следует также отметить, что в Tormentor разрешает по-разному обходиться с жертвами. Есть вариант устроить публичную казнь на камеру, как в ролике, или же дать своим целям оружие и начать их постоянно преследовать и пугать.

Tormentor выйдет на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X и Series S. Напомним, что параллельно Madmind создает Paranoid и Succubus.