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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3

По стопам Manhunt: Tormentor – игра про убийцу от разработчиков Agony

Опубликовано: 22.12.2020 16:45:08, Sailas77
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Студия Madmind, известная по хоррору Agony, анонсировала очередной проект. Он называется Tormentor и позволит игрокам перевоплотиться в безумного убийцу, которые снимает казни своих жертв на камеру. В первом трейлере зрителям продемонстрировали центрального персонажа, его логово и отдельные геймплейные механики.

Следует также отметить, что в Tormentor разрешает по-разному обходиться с жертвами. Есть вариант устроить публичную казнь на камеру, как в ролике, или же дать своим целям оружие и начать их постоянно преследовать и пугать.

Tormentor выйдет на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X и Series S. Напомним, что параллельно Madmind создает Paranoid и Succubus.

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Игровой разум
Koka2088 (уровень 18)2 час. 5 мин. назад
Вроде в Manhunt: Tormentor нужно было убить чтоб выжить (продвигаться дальше) ,а здесь как в ДаркНете за внимание и деньги (может я и ошибаюсь )?
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)вчера, 08:08:32
Агони, обещание: "Вас ждет непередаваемый экзистенциальный опыт сумасшествия и безнадежности страданий ада"
Реальность: Хотишь по забагованным тоннелям, есть пару сцен с пиписьками, отрежиссированные самым тупым дебилом.

По Tormentor у меня просто рукалицо к художественному стилю: вот эта криповая тварь с забинтованной башкой, сидящая за компом – это просто рофл ваще, такую эклектику тупорылую еще поищи.
Игровой разум
Меч (уровень 21)вчера, 02:18:36
Ну тут есть три варианта, что будет с этим жёстким мочиловом: первый - хрен эту игру вообще пропустят на рынок, второй - это будет унылая игра в стиле Hatred, третий - во многих странах игру запретят, рейтинг будет выше крыши, зато можно будет пофанится ) Мягко говоря, игра для искушённых игроков
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