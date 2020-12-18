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Названа дата выхода Control Ultimate Edition

Опубликовано: 18.12.2020 17:40:23
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В начале прошлого месяца компания Remedy сообщила о переносе релиза Control на PS5 и Xbox Series с 2020 на 2021 год. Теперь же разработчики определились с более конкретной датой. Изначально, 2 февраля, игроки смогут приобрести цифровую версию проекта на новых консолях, а 2 марта он станет доступен на дисках.

Control: Ultimate Edition предложит на выбор две графические настройки: режим производительности будет поддерживать 60fps, в то время как другой включит трассировку лучей, но понизит частоту кадров до 30fps. Remedy выпустили тизер-трейлер, в котором можно увидеть картинку при разных настройках.

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