Названа дата выхода Control Ultimate Edition

В начале прошлого месяца компания Remedy сообщила о переносе релиза Control на PS5 и Xbox Series с 2020 на 2021 год. Теперь же разработчики определились с более конкретной датой. Изначально, 2 февраля, игроки смогут приобрести цифровую версию проекта на новых консолях, а 2 марта он станет доступен на дисках.

Control: Ultimate Edition предложит на выбор две графические настройки: режим производительности будет поддерживать 60fps, в то время как другой включит трассировку лучей, но понизит частоту кадров до 30fps. Remedy выпустили тизер-трейлер, в котором можно увидеть картинку при разных настройках.