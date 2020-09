В EGS раздают Where The Water Tastes Like Wine и Railway Empire

Where the Water Tastes Like Wine

Where the Water Tastes Like Wine NSwitch / PS4 / XOne / ПК / Mac

В магазине Epic Games Store стартовала очередная раздача игр. На этот раз бесплатными стали Where The Water Tastes Like Wine и Railway Empire. Акция закончится 17 ноября в 18:00 по Москве/Киеву. Затем стартует новая раздача, в рамках которой пользователи смогут добавить в библиотеку Stick It To The Man!.

Where the Water Tastes Like Wine – необычная приключенческая игра с рисованной стилистикой. В ней пользователям предстоит путешествовать по территории США времен Великой депрессии и узнавать истории разных людей.

Railway Empire представляет собой управленческий симулятор, в котором игрокам нужно выстроить железнодорожную сеть и руководить ею.