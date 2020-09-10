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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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В EGS раздают Where The Water Tastes Like Wine и Railway Empire

Опубликовано: 10.09.2020 20:04:51
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В магазине Epic Games Store стартовала очередная раздача игр. На этот раз бесплатными стали Where The Water Tastes Like Wine и Railway Empire. Акция закончится 17 ноября в 18:00 по Москве/Киеву. Затем стартует новая раздача, в рамках которой пользователи смогут добавить в библиотеку Stick It To The Man!.

Where the Water Tastes Like Wine – необычная приключенческая игра с рисованной стилистикой. В ней пользователям предстоит путешествовать по территории США времен Великой депрессии и узнавать истории разных людей.

Railway Empire представляет собой управленческий симулятор, в котором игрокам нужно выстроить железнодорожную сеть и руководить ею.

 

 

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