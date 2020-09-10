Детали проведения бета-теста Call of Duty: Black Ops Cold War

Activision сообщила детали бета-тестирования многопользовательского режима шутера Call of Duty: Black Ops Cold War.

Бета-тест будет разбит на два этапа – 8-12 октября и 15-19 октября. С 8 по 9 число тестирование будет доступно пользователям PS4, которые оформили предварительный заказ, а все остальные обладатели консоли от Sony присоединятся к ним 10 октября.

Второй этап тестирования пройдет с 15 по 16 октября для тех, кто оформил предварительный заказ на Xbox One и ПК, а также всех обладателей PS4. С 17 по 19 число бета будет доступна уже всем желающим без ограничений.