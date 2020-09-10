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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Новая короткометражка по WoW: Shadowlands, посвященная Арденвельду

Опубликовано: 10.09.2020 21:00:14
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Компания Blizzard Entertainment выпустила новую короткометражку по World of Warcraft: Shadowlands – следующему расширению для популярнейшей MMORPG. Свежий ролик посвятили царству Арденвельд, которое находится в Темных Землях. Сюда попадают те, кто при жизни был тесно связан с природой.

На видео сначала показывается известный друид Малфурион, а затем рассказывается о судьбе региона. Арденвельд находится на грани умирания и, вероятнее всего, игрокам в WoW: Shadowlands придется его спасать.

Грядущее расширение для World of Warcraft выйдет 27 октября 2020 года на ПК.

Shadowlands Afterlives: Ardenweald [RUS]
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