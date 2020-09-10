Новая короткометражка по WoW: Shadowlands, посвященная Арденвельду

Компания Blizzard Entertainment выпустила новую короткометражку по World of Warcraft: Shadowlands – следующему расширению для популярнейшей MMORPG. Свежий ролик посвятили царству Арденвельд, которое находится в Темных Землях. Сюда попадают те, кто при жизни был тесно связан с природой.

На видео сначала показывается известный друид Малфурион, а затем рассказывается о судьбе региона. Арденвельд находится на грани умирания и, вероятнее всего, игрокам в WoW: Shadowlands придется его спасать.

Грядущее расширение для World of Warcraft выйдет 27 октября 2020 года на ПК.