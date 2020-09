Новая короткометражка по WoW: Shadowlands, посвященная Арденвельду

В рамках Ubisoft Forward компания Ubisoft сообщила о том, что шутер от первого лица Tom Clancy’s Rainbow Six Осада выйдет на консоли Xbox Series X и Playstation 5, где будет поддерживать частоту 120 кадров в секунду...

Tom Clancy’s Rainbow Six Осада посетит новые консоли

ИГРЫ

Официальный анонс Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Компания Ubisoft во время Ubisoft Forward официально анонсировала ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, слухи о котором начали недавно появляться в сети. Игра предложит новое исполнение известной истории...