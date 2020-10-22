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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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В EGS раздают Layers of Fear 2 и Costume Quest 2

Опубликовано: вчера, 19:24:40
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В магазине Epic Games Store продолжаются еженедельные раздачи игр. Сегодня, 22 октября, бесплатными стали Layers of Fear 2 и Costume Quest 2. Их можно добавить в свою библиотеку до 29 октября, 18:00 по МСК/Киеву. Следующая раздача будет включать хоррор Blair Witch и приключенческий боевик Ghostbusters: The Video Game Remastered.

Layers of Fear 2 – это психологический ужастик, рассказывающий об актере, который приехал на океанский лайнер одного миллионера, чтобы сняться в фильме. При прохождении игры нужно исследовать окружение, решать загадки и убегать от монстров.

А Costume Quest 2 представляет собой приключение с элементами RPG. Пользователи управляют одним из двух близнецов и должны помешать злому дантисту испортить Хэллоуин.

 

 

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