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Sailas77 Опубликовал Sailas77 10
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Сюжетный трейлер Immortals Fenyx Rising

Опубликовано: вчера, 19:38:52
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Издательство Ubisoft опубликовало сюжетный трейлер Immortals Fenyx Rising, которая своей стилистикой и геймплеем отсылает к The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В ролике раскрывается завязка и главная цель в игре.

Пользователи в проекте перевоплотятся в смертную, которой решили довериться боги из греческой мифологии. Главная героиня должна вернуть сущность олимпийцев, похищенную центральным злодеем Тифоном, и вместе с ними одержать победу над антагонистом.

Immortals Fenyx Rising выйдет 3 декабря 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S и Nintendo Switch.

Story Trailer [RUS]
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Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)11 мин. назад
Mas7er писал(а):
игра выглядит слишком детской (в плохом смысле) по диалогам, а в геймплейных роликах, которые юбики выкладывали до этого, боевка выглядела очень поверхностной.
Да ладно тебе.. так и скажи - всё что делают сейчас Юбики полное г...grin

Mas7er писал(а):
В Геншине офигенная боевка со стихиями, чуть ли не лучше, чем в самой BOTW.
Тут другого комментария быть и не могло derisive

Mas7er писал(а):
Эту игру может вытащить только сеттинг и хорошие головоломки, имхо.
Лично мне их копипаст вообще не нравится, от слова совсем.. Такие мультяшные декорации вообще не моё.. тут ни сюжет, ни головоломки не помогут facepalm

Луче бы они за Принца нормально взялись или какую нибудь старую франшизу из загажника достали и переклепали.
А они со своим райзингом лезут на лавры Ботвы wall
Игровой разум
Artorias (уровень 24)1 час. 59 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 23.10.2020 06:33:41
Mas7er писал(а):
игра выглядит слишком детской (в плохом смысле) по диалогам, а в геймплейных роликах, которые юбики выкладывали до этого, боевка выглядела очень поверхностной. В Геншине офигенная боевка со стихиями, чуть ли не лучше, чем в самой BOTW.
Эту игру может вытащить только сеттинг и хорошие головоломки, имхо.
А Генши не детская? Генши хрень полная да еще и задротная да ужаса.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)9 час. 29 мин. назад
andystorm писал(а):
Я ни капли ни шучу. Игра действительно потрясно выглядит, там много чего достойного. А почему ты насчёт Геншина так уверен?
игра выглядит слишком детской (в плохом смысле) по диалогам, а в геймплейных роликах, которые юбики выкладывали до этого, боевка выглядела очень поверхностной. В Геншине офигенная боевка со стихиями, чуть ли не лучше, чем в самой BOTW.
Эту игру может вытащить только сеттинг и хорошие головоломки, имхо.
Почетный геймер
andystorm (уровень 8)9 час. 31 мин. назад
Mas7er писал(а):
Это шутка чтоли такая? У неё ни единого шанса даже против Геншина, про BOTW вообще лучше не вспоминать даже)
Я ни капли ни шучу. Игра действительно потрясно выглядит, там много чего достойного. А почему ты насчёт Геншина так уверен?
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)10 час. 38 мин. назад
andystorm писал(а):
Великолепно, но вот вопрос: будет ли она так же великолепна как The Legend of Zelda Breath of the Wild и Genhin Impact?
Это шутка чтоли такая? У неё ни единого шанса даже против Геншина, про BOTW вообще лучше не вспоминать даже)
Хардкорный геймер
Sailas77 (уровень 10)10 час. 42 мин. назад
WoroH писал(а):
Ну почему такую игру не сделать в серьезной атмосфере...( Что за детский лепет. Шаблоны сплошные, включая осла из Шрека. Все на угоду рейтинговым агенствам.
А я думал я один кринжанул с этого юморка и нелепости)
Игровой разум
WoroH (уровень 23)11 час. 5 мин. назад
Ну почему такую игру не сделать в серьезной атмосфере...( Что за детский лепет. Шаблоны сплошные, включая осла из Шрека. Все на угоду рейтинговым агенствам.
Почетный геймер
andystorm (уровень 8)вчера, 20:21:30
Великолепно, но вот вопрос: будет ли она так же великолепна как The Legend of Zelda Breath of the Wild и Genhin Impact?
Санин
AdobeRyde (уровень 13)вчера, 19:53:07
Мда,лицевую анимацию не завезли
Игровой разум
Artorias (уровень 24)вчера, 19:50:21
Выглядит крута.
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