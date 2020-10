Издательство Ubisoft опубликовало сюжетный трейлер Immortals Fenyx Rising, которая своей стилистикой и геймплеем отсылает к The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В ролике раскрывается завязка и главная цель в игре.

Пользователи в проекте перевоплотятся в смертную, которой решили довериться боги из греческой мифологии. Главная героиня должна вернуть сущность олимпийцев, похищенную центральным злодеем Тифоном, и вместе с ними одержать победу над антагонистом.

Immortals Fenyx Rising выйдет 3 декабря 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S и Nintendo Switch.