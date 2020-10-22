Рэмбо в новом трейлере Mortal Kombat 11

Студия NetherRealm и издательство WB Games представили новый трейлер Mortal Kombat 11. Он посвящен Рэмбо – гостевому бойцу, который войдет в состав дополнения Kombat Pack 2.

Свежий ролик демонстрирует приемы героя, Fatal Blow и фаталити. В сражениях персонаж преимущественно полагается на серии быстрых ударов с использованием ножа, хотя также умеет действовать на дальней дистанции, например, стрелять из лука.

Kombat Pack 2 поступит в продажу 17 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Series S, PS5 и Nintendo Switch. В тот же день появится издание Mortal Kombat 11: Ultimate, которое включает игру и все расширения для нее.