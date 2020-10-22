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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3
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Рэмбо в новом трейлере Mortal Kombat 11

Опубликовано: вчера, 16:29:00
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Студия NetherRealm и издательство WB Games представили новый трейлер Mortal Kombat 11. Он посвящен Рэмбо – гостевому бойцу, который войдет в состав дополнения Kombat Pack 2.

Свежий ролик демонстрирует приемы героя, Fatal Blow и фаталити. В сражениях персонаж преимущественно полагается на серии быстрых ударов с использованием ножа, хотя также умеет действовать на дальней дистанции, например, стрелять из лука.

Kombat Pack 2 поступит в продажу 17 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Series S, PS5 и Nintendo Switch. В тот же день появится издание Mortal Kombat 11: Ultimate, которое включает игру и все расширения для нее.

Official Rambo Gameplay Trailer
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Игровой профи
Rega-002 (уровень 13)1 час. 24 мин. назад
они совсем там рехнулись уже?
не игра, а базар какой-то
еще невского туда пускай добавят и чхарька
Игровой разум
LYLY19880606 (уровень 27)9 час. 28 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 22.10.2020 23:12:08
Да кричать ..., затем так? Прикольно, Кану напомнил.
И где же тут
Vovochka1991 писал(а):
цензура
Начинающий геймер
Vovochka1991 (уровень 3)вчера, 17:26:35
выглядит как [цензура]
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