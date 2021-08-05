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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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В EGS раздают A Plague Tale: Innocence

Опубликовано: вчера, 18:51:40
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В Epic Games Store началась новая еженедельная раздача игр. На этот раз сервис решил устроить приятный сюрприз и подарить всем желающим A Plague Tale: Innocence. Это приключенческий экшен с элементами стелса и средневековым антуражем, в котором рассказывается история Амиции и ее младшего брата Хьюго. Последний страдает от загадочной болезни, и с ней придется разобраться при прохождении.

Вторым бесплатным проектом оказался боевик с элементами головоломки Minit. Раздача продлится до 12 августа, 18:00 по Москве/Киеву.

 

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