В EGS раздают A Plague Tale: Innocence

В Epic Games Store началась новая еженедельная раздача игр. На этот раз сервис решил устроить приятный сюрприз и подарить всем желающим A Plague Tale: Innocence. Это приключенческий экшен с элементами стелса и средневековым антуражем, в котором рассказывается история Амиции и ее младшего брата Хьюго. Последний страдает от загадочной болезни, и с ней придется разобраться при прохождении.

Вторым бесплатным проектом оказался боевик с элементами головоломки Minit. Раздача продлится до 12 августа, 18:00 по Москве/Киеву.