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Nickless Опубликовал Nickless 0
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«Кровавые сцены из реальной жизни». Разработчики The Callisto Protocol рассказали об источниках вдохновения

Опубликовано: вчера, 19:50:08
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Крис Стоун, глава креативного отдела студии Striking Distance, рассказал о том, на что опирались разработчики при создании жестоких сцен в The Callisto Protocol. По его словам, ужасы в реальной жизни оказались куда нагляднее, чем вымышленные.

В интервью PCGamesN Стоун заявил, что компания вдохновлялась культовыми сериями хорроров, такими как Silent Hill и Resident Evil. Кроме того, на облик игры повлияли и знаменитые фильмы, в частности «Нечто» и «Сквозь горизонт», а также корейский и французский кинематограф.

«Мы рассмотрели множество примеров ужасов и кровавых сцен из реальной жизни. Изучать такие вещи было не очень весело, однако это был один из самых запоминающихся и ценных материалов, необходимых до создания реалистичных визуальных эффектов», - сказал Стоун.

Также креативный директор Striking Distance Studios отметил, что благодаря современным технологиям студия сможет реализовать идеи, которые не были воплощены при разработке Dead Space.

The Callisto Protocol станет духовным наследником серии Dead Space. Космический хоррор будет изобиловать жестокими сценами и расчлененкой. Игра выйдет 2 декабря на PC, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One.

 

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