Умения лучника-вора в новом трейлере Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Студии KAIKO и Big Huge Games при поддержке издательства THQ Nordic выпустили новый трейлер Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – ремейка многими недооцененной экшен-RPG. Свежий ролик посвятили персонажу, которого можно сформировать при прокачке навыков из ветки «Коварство».

Речь идет о герое, совмещающем способности лучника и вора. То есть он сможет расстреливать противников на дальней дистанции, подкрадываться к ним со спины и мгновенно убивать, а также устранять врагов, прыгая с обрыва. На мгновение в трейлере целиком показали ветку «Коварство».

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning выйдет 8 сентября 2020 года на ПК (Steam), PS4 и Xbox One.