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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Умения лучника-вора в новом трейлере Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Опубликовано: 5 час. 21 мин. назад
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Студии KAIKO и Big Huge Games при поддержке издательства THQ Nordic выпустили новый трейлер Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – ремейка многими недооцененной экшен-RPG. Свежий ролик посвятили персонажу, которого можно сформировать при прокачке навыков из ветки «Коварство».

Речь идет о герое, совмещающем способности лучника и вора. То есть он сможет расстреливать противников на дальней дистанции, подкрадываться к ним со спины и мгновенно убивать, а также устранять врагов, прыгая с обрыва. На мгновение в трейлере целиком показали ветку «Коварство».

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning выйдет 8 сентября 2020 года на ПК (Steam), PS4 и Xbox One.

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Бич человечества
Attheshop (уровень 19)42 мин. назад
Просто изначально оно и должно было быть ммо.
Гранд-мастер джедай
yaruliy (уровень 26)4 час. 31 мин. назад
выгледит как ммо без онлайна
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