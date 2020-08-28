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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Почти полчаса геймплея The Dark Pictures: Little Hope

Опубликовано: 3 час. 54 мин. назад
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В рамках онлайн-выставки Gamescom 2020 студия Supermassive Games и издательство Bandai Namco представили 26-минутную геймплейную демонстрацию интерактивного хоррора The Dark Pictures: Little Hope. Ролик получился насыщенным и позволяет сформировать предварительное мнение об игре.

На видео демонстрируется отрезок прохождения, в котором главные герои исследуют таинственный и жуткий городок Литтл-Хоуп. Они сталкиваются с пугающими событиями и должны совершать разнообразные действия и принимать. Почти все они влияют на дальнейшее развитие сюжета. Видео также показывает кооперативное прохождение проекта.

The Dark Pictures: Little Hope выйдет 30 октября 2020 года на ПК (Steam), PS4 и Xbox One.

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