Почти полчаса геймплея The Dark Pictures: Little Hope

Вторая игра, анонсированная во время прямой трансляции DC Fandome – Suicide Squad: Kill the Justice League. Проект разрабатывается студией Rocksteady, создателями серии Batman: Arkham, и рассказывает о кучке злодеев...

Suicide Squad: Kill the Justice League – новая игра от создателей Batman: Arkham

Сегодняшний день полон релизов, и среди них игра про вампиров Immortal Realms: Vampire Wars, которая доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Проект перенесет вас в мрачный фэнтезийный мир Неймир...

Отправьтесь в мир вампиров c Immortal Realms: Vampire Wars

Первый трейлер The Lord of the Rings: Gollum

Студия Daedalic Entertainment опубликовала первый трейлер стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum. Как понятно из названия, игра будет посвящена Голлуму и его приключениям в известном мире Средиземья...