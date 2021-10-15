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Состоялся релиз Crysis Remastered Trilogy

Опубликовано: вчера, 11:31:51
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Компания Crytek опубликовала трейлер к релизу Crysis Remastered Trilogy, который сегодня состоялся на ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. В состав трилогии входят шутеры Crysis, Crysis 2 и Crysis 3. Отметим, что отдельно ремастер первой части стал доступен еще в прошлом году.

Crysis Remastered Trilogy оптимизирована и улучшена для текущего поколения консолей. На Xbox Series X и PlayStation 5 игры будут поддерживать динамическое разрешение от 1080p до 4K при 60fps. Также ремастеры получили HD-текстуры, улучшенное освещение, визуально улучшенных персонажей, оружие и окружающую среду.

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