Для Baldur's Gate III вышел огромный патч

Бельгийская студия Larian выпустила масштабный патч для пошаговой ролевой игры Baldur's Gate III. Сейчас RPG находится в раннем доступе Steam, но количество контента даже в первой главе уже впечатляет.

Baldur's Gate III создается по лекалам пятой редакции настольной ролевой игры Dungeons and Dragons и является продолжением легендарной серии от Bioware. Это партийная RPG с пошаговой боевой системой, разветвленными диалогами и нелинейным сюжетом. Сегодняшний патч, шестой по счету, добавляет в игру огромное количество нововведений. К слову, обновление весит около 60 гигабайт.

Во-первых, Larian перенесли из настольного оригинала еще один класс. Им стал чародей, с рождения владеющий могущественной магией. Для него доступны два архетипа: драконий наследник, чьи предки когда-то породнились с драконами, что отражено даже в самом облике чародея, и дикий маг, заклинания которого порой могут привести к непредсказуемым последствиями. Все чародеи обладают способностью к метамагии, которая позволяет им на ходу изменять эффекты творимых заклинаний.

Во-вторых, в игре появился новый регион, древняя крепость последователей темной богини Шар под названием Гримфордж. Попасть туда можно через тоннели Подземья. Внутри игроки найдут множество новых квестов и опасностей.

Помимо всего прочего, разработчики обновили графику и анимацию. Теперь, например, на персонажах видна кровь и грязь. Освещение тоже подверглось серьезной переработке.

Узнать больше об обновлении можно на официальной странице проекта в Steam. Baldur's Gate III доступна в раннем доступе на PC. Дата релиза игры пока не известна.