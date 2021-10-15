НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
801870
Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
Общая информацияНовости (13)Блоги (1)Видео (5)Скриншоты (31)Геймарт (1)Похожие игры (1)

Для Baldur's Gate III вышел огромный патч

Опубликовано: 9 час. 17 мин. назад
Поделиться:  

Бельгийская студия Larian выпустила масштабный патч для пошаговой ролевой игры Baldur's Gate III. Сейчас RPG находится в раннем доступе Steam, но количество контента даже в первой главе уже впечатляет.

Baldur's Gate III создается по лекалам пятой редакции настольной ролевой игры Dungeons and Dragons и является продолжением легендарной серии от Bioware. Это партийная RPG с пошаговой боевой системой, разветвленными диалогами и нелинейным сюжетом. Сегодняшний патч, шестой по счету, добавляет в игру огромное количество нововведений. К слову, обновление весит около 60 гигабайт.

Во-первых, Larian перенесли из настольного оригинала еще один класс. Им стал чародей, с рождения владеющий могущественной магией. Для него доступны два архетипа: драконий наследник, чьи предки когда-то породнились с драконами, что отражено даже в самом облике чародея, и дикий маг, заклинания которого порой могут привести к непредсказуемым последствиями. Все чародеи обладают способностью к метамагии, которая позволяет им на ходу изменять эффекты творимых заклинаний.

Во-вторых, в игре появился новый регион, древняя крепость последователей темной богини Шар под названием Гримфордж. Попасть туда можно через тоннели Подземья. Внутри игроки найдут множество новых квестов и опасностей.

Помимо всего прочего, разработчики обновили графику и анимацию. Теперь, например, на персонажах видна кровь и грязь. Освещение тоже подверглось серьезной переработке.

Узнать больше об обновлении можно на официальной странице проекта в Steam. Baldur's Gate III доступна в раннем доступе на PC. Дата релиза игры пока не известна.

Вам также может быть интересно
TORGI за King's Bounty II King's Bounty II получает majar. К сожалению, на данный момент конкурс остановлен. TORGI за King's Bounty II Rockstar анонсировала ремастер классических GTA В сети ходило множество слухов о том, что Rockstar Games готовит ремастеры старых частей Grand Theft Auto, и сегодня эти слухи были официально подтверждены. В сборник, получивший название GTA Trilogy: The Definitive Edition... Rockstar анонсировала ремастер классических GTA
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
8 час. 21 мин. назад0Три новых ролика о Marvel's Guardians of the Galaxy 9 час. 17 мин. назад0Для Baldur's Gate III вышел огромный патч вчера, 19:23:300Разработчики Dying Light 2 рассказали о заброшенных постройках вчера, 19:02:490Трейлер зомби-режима Call of Duty Vanguard вчера, 18:53:030Первый тизер-трейлер The Invincible вчера, 18:24:141Представлен режим Hazard Zone в Battlefield 2042 вчера, 17:47:000Стратегия Sphere - Flying Cities вышла в ранний доступ Steam
Новости игр
Rockstar анонсировала ремастер классических GTAИГРЫ Rockstar анонсировала ремастер классических GTA В сети ходило множество слухов о том, что Rockstar Games готовит ремастеры старых частей Grand Theft Auto, и сегодня эти слухи были официально подтверждены. В сборник, получивший название GTA Trilogy: The Definitive Edition... Представлен режим Hazard Zone в Battlefield 2042ИГРЫ Представлен режим Hazard Zone в Battlefield 2042 Студия DICE поведала об особенностях Hazard Zone, нового режима, который появится в Battlefield 2042. Механикой он немного напоминает геймплей шутера Escape from Tarkov и систему Темных зон в The Division... Трейлер зомби-режима Call of Duty VanguardИГРЫ Трейлер зомби-режима Call of Duty Vanguard Сегодня разработчики шутера Call of Duty Vanguard представили трейлер зомби-режима, а также показали 14-минутное видео, в котором вместе с нарезками геймплея рассказали некоторые детали...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Разработчики Dying Light 2 рассказали о заброшенных постройкахCtrl + стрелка вправо