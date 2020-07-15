Третий дневник разработчиков Immortal Realms: Vampire Wars

Kalypso Media подготовила третий дневник разработчиков пошаговой стратегии Immortal Realms: Vampire Wars, релиз которой состоится 28 августа на ПК, PS4, Xbox One и Switch. Он посвященный двум фазам геймплея – режиму Kingdom, где пользователи смогут управлять своим королевством, нанимать юнитов, захватывать новые территории, прокачивать Лордов и принимать решение о том, когда необходимо вступать в бой; и режиму Battle, во время которого игроков ждут непосредственно сражения.

Во время боев доступно четыре класса: Лучник, Ассасин, Танк и Воин. Главная цель Ассасинов – застать врага врасплох, подойдя к нему с фланга, что будет очень полезным для уничтожения юнитов с небольшим количеством здоровья. Лучники, как обычно, довольно слабые, поэтому они подходят для атак на расстоянии из безопасных точек. Воины быстрые юниты, что делает их особо опасными для Ассасинов. И, наконец, Танки медлительные, но обладают большим количеством здоровья, поэтому неплохим применением для них станет размещение в тех зонах, где вы хотите заблокировать продвижение противника.

Кроме обычных юнитов есть еще Лорды, которых в Immortal Realms: Vampire Wars представлено более 24 классов, поэтому каждый найдет подходящего под свой стиль игры.