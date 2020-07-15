НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
1547
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (7)Видео (7)Скриншоты (9)

Третий дневник разработчиков Immortal Realms: Vampire Wars

Опубликовано: 7 час. 20 мин. назад
Поделиться:  

Kalypso Media подготовила третий дневник разработчиков пошаговой стратегии Immortal Realms: Vampire Wars, релиз которой состоится 28 августа на ПК, PS4, Xbox One и Switch. Он посвященный двум фазам геймплея – режиму Kingdom, где пользователи смогут управлять своим королевством, нанимать юнитов, захватывать новые территории, прокачивать Лордов и принимать решение о том, когда необходимо вступать в бой; и режиму Battle, во время которого игроков ждут непосредственно сражения.

Во время боев доступно четыре класса: Лучник, Ассасин, Танк и Воин. Главная цель Ассасинов – застать врага врасплох, подойдя к нему с фланга, что будет очень полезным для уничтожения юнитов с небольшим количеством здоровья. Лучники, как обычно, довольно слабые, поэтому они подходят для атак на расстоянии из безопасных точек. Воины быстрые юниты, что делает их особо опасными для Ассасинов. И, наконец, Танки медлительные, но обладают большим количеством здоровья, поэтому неплохим применением для них станет размещение в тех зонах, где вы хотите заблокировать продвижение противника.

Кроме обычных юнитов есть еще Лорды, которых в Immortal Realms: Vampire Wars представлено более 24 классов, поэтому каждый найдет подходящего под свой стиль игры.

Developer Diary – Episode 3
Вам также может быть интересно
Дату релиза Mafia: Definitive Edition перенесли 2K Games приготовила для всех, кто ждет Mafia: Definitive Edition, не очень хорошую новость. В связи с COVID-19 дата релиза игры была перенесена с 28 августа на 25 сентября. Напомним, что переиздание оригинальной игры... Дату релиза Mafia: Definitive Edition перенесли Трансляций Devolver Direct В 22:00 МСК начнется трансляция Devolver Direct, на которой компания Devolver Digital покажет свои игры. Известно точно, что мы увидим геймплей трейлер анонсированного на днях Shadow Warrior 3. Еще обещают... Трансляций Devolver Direct
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
25 мин. назад0Ubisoft анонсировала мероприятие для Ghost Recon: Breakpoint 59 мин. назад0Primordials of Amyrion выйдет в раннем доступе 3 час. 34 мин. назад0Время проведения бета-тестирования Marvel’s Avengers 7 час. 20 мин. назад0Третий дневник разработчиков Immortal Realms: Vampire Wars 14.07.2020 20:30:170Outriders - путешествие в неизведанное 14.07.2020 17:54:394Оценки Ghost of Tsushima 14.07.2020 11:50:160Особенности фракции Русвет в Iron Harvest
Новости игр
Геймплей Assassin’s Creed Valhalla с Ubisoft ForwardИГРЫ Геймплей Assassin’s Creed Valhalla с Ubisoft Forward Как и было обещано, во время прямой трансляции Ubisoft Forward был показан трейлер игрового процесса Assassin’s Creed Valhalla. В ролике можно увидеть, как эволюционировала серия за два года с момента выхода прошлой части... Оценки Ghost of TsushimaИГРЫ Оценки Ghost of Tsushima 17 июля состоится релиз Ghost of Tsushima, но зарубежные издания уже успели получить в свое распоряжение игру и оценить ее. Журналистам больше всего понравился красивый игровой мир и общая атмосфера... Демонстрация геймплея Serious Sam 4: Planet BadassИГРЫ Демонстрация геймплея Serious Sam 4: Planet Badass В рамках онлайн-трансляции Devolver Direct компания Devolver Digital геймплей трейлер шутера Serious Sam 4: Planet Badass. Новая часть не изменяет традициям серий и предлагает игрокам сразиться с большим...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Outriders - путешествие в неизведанноеCtrl + стрелка вправо