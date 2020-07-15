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Время проведения бета-тестирования Marvel’s Avengers

Опубликовано: 3 час. 34 мин. назад
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Появилась информация о том, когда можно будет поиграть в бета-версию Marvel’s Avengers. 7 августа доступ к бета-тестированию получат обладатели PS4, которые оформили предварительный заказ. С 14 августа все обладатели PS4 смогут присоседиться к тесу, а вместе с ними и игроки, предзаказавшие проект на ПК и Xbox One. С 21 августа бета будет открыта для всех, независимо от наличия предзаказа.

Кроме этого, со слов креативного директора Marvel’s Avengers, во время бета-тестирования будут доступны контент для одиночной кампании, совместные миссии, а также режим War Zone. Drop Zone, новый вид миссии, которую разработчики покажут во время второго War Table стрима 29 июля в 20:00 МСК, также включат в тестирование.

 

Время проведения бета-тестирования Marvel’s Avengers

 

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