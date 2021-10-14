Трейлер зомби-режима Call of Duty Vanguard

Сегодня разработчики шутера Call of Duty Vanguard представили трейлер зомби-режима, а также показали 14-минутное видео, в котором вместе с нарезками геймплея рассказали некоторые детали.

Проигрывающие силы нацистов пытаются сохранить остатки власти и призывают себе на помощь орды живых мертвецов. Главным героям предстоит прорубаться сквозь них, вооружившись магическими артефактами и силами Темного эфира. Бои будут вестись на видоизмененных картах для мультиплеера.

Релиз Call of Duty: Vanguard состоится 5 ноября на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.